Yardım taşıyan uçaklara hava yolu hizmetleri ücretsiz verildi

Çelebi Havacılık, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin gerçekleştiği 6 Şubat tarihinden bu yana yurt dışından yapılan yardım uçuşlarından herhangi bir hizmet bedeli talep edilmediğini bildirdi.

Çelebi Havacılık'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü Osman Yılmaz, yurt içi ve yurt dışından binden fazla yardım ve kurtarma uçağı ile 190 binden fazla yolcuya hizmet verdiklerini belirterek, 2 bin tona yakın kargo taşımasına da destek olduklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ile koordineli bir şekilde deprem bölgesine yönelik yardım uçuşlarını koordine ettiklerini ifade eden Yılmaz, yurt içi ve yurt dışından gelen yardım ve kurtarma uçaklarının tamamına ücretsiz hizmet verildiğini vurguladı.

Yılmaz, "Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla eğitimli Çelebi personeli deprem bölgelerindeki havalimanlarında yapılan yardım çalışmalarına destek için gönderildi. Türkiye'nin bu zor döneminde yardım için seferber olan ekiplerin yeme-içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını da karşıladık, havalimanlarındaki operasyonlarına yönelik iş gücü temin ettik." şeklinde konuştu.

Çelebi Havacılık olarak deprem bölgesinde Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adana ve Diyarbakır havalimanlarında yer hizmetleri verdiklerini hatırlatan Yılmaz, bu bölgelere en fazla yardım uçuşunun Azerbaycan tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Osman Yılmaz, "Azerbaycan 15 seferde toplam 286 ton yardım malzemesi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, Özbekistan 144 ton, Birleşik Arap Emirlikleri ise 120 ton yardım malzemesiyle takip etti. Yunanistan Aegean Havayolu ise bölgeye 8 seferde toplam 37,5 ton yardım ulaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.