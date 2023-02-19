Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 824 bin 750 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 773 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 549 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 18 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 824 bin 750 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 773 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Dün 9 bin 430 megavatsaat elektrik ihracatı, 26 bin 452 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.