TSE Kalite Kampüsü’nün inşası Ankara’nın Temelli bölgesinde devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) inşaatı devam eden Kalite Kampüsü'nün, tamamlandığında büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışır bir merkez olacağını belirterek, "Burası aynı zamanda teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik bilginin ve sermayenin yurt içinde kalması, milli yetkinliklerin oluşması, insan kaynağının geliştirilmesi gibi stratejik kazanımların önünü açacak." ifadesini kullandı.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, Büyükdede ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Ankara-Temelli'de inşaatı devam eden Enstitünün Kalite Kampüsü'nde incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükdede, ziyarette yaptığı konuşmada, kampüsün yakın coğrafyada benzeri bulunmayan, son teknolojilerle donatılmış laboratuvarları ve teknik eğitim üssünü ihtiva edeceğini bildirdi.

- "Güçlü Türkiye'ye yakışır kampüs"

Bu sayede, sanayicilerin test ve belgelendirme ihtiyaçları için yurt dışında harcamak zorunda kaldıkları büyük meblağların Türkiye'de kalacağını vurgulayan Büyükdede, şu değerlendirmede bulundu:

"TSE'nin Kalite Kampüsü, tamamlandığında büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışır bir merkez olacak. En son teknolojiye sahip laboratuvarlara ve teknik eğitim üssüne ev sahipliği yapacak bu kampüs tamamlandığında TSE, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuza çok daha büyük katkılar verecek, zamanın getirmiş olduğu yeni dönüşümlerin gerektirdiği hizmetleri geniş bir yelpazede sunabilecek. Burası aynı zamanda teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik bilginin ve sermayenin yurt içinde kalması, milli yetkinliklerin oluşması ve insan kaynağının geliştirilmesi gibi stratejik kazanımların önünü açacak, TSE, bölgemizin en etkin kuruluşlarından, en önemli oyuncularından biri haline gelecek."

- "Ankara Kalite Kampüsü, 'Türkiye Yüzyılı'nın yatırımı"

Şahin de, ekonominin lokomotif sektörü sanayicilerin beklentileri doğrultusunda güncel ihtiyaçlarını karşılayacak, gelecekteki yenilikleri de kapsayacak son teknolojilerle donatılmış laboratuvarlara sahip bulunmanın elzem olduğunu bildirdi.

Kampüs inşaatında arazinin mümkün olduğunca ekonomik ve verimli kullanılmasına dikkat edildiğini belirten Şahin, "Kampüste sıfır atık sistemi hedeflenirken burasının yeşil bina sertifikasına sahip kampüs olması amaçlandı. Atıklar kaynağında ayrıştırılacak, uygun şartlarda toplanacak. Ayrıca depolanması, bertaraf sistemine gönderilmesi amacıyla atık toplama merkezi oluşturulacak. Bu kampüs ve içindeki binalar ısınma ve aydınlatmada enerji verimliliği, atık suların bahçe suyu kullanımı amaçlı dönüştürülmesi, doğal aydınlatmadan yararlanma, doğa dostu yapı malzemesi kullanılması gibi birçok açıdan da mimari tasarlama aşamasında planlandığı için çevreye duyarlı ve enerji verimli yapılar olarak hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Şahin, kampüsün en önemli özelliğinin güneş tarlalarıyla kendi enerjisinin bir kısmını güneşten sağlayabilecek şekilde planlanması olduğuna dikkati çekerek, projede, ülkenin kültürüne, tarihi dokusuna uygun, sağlıklı ve düzenli iş olanağı sağlaması için yatay mimari tercih edildiği bilgisini verdi.

TSE'nin test ve deney hizmeti verdiği alanlar dışında, nükleer enerji, ulaşım sistemleri, bilişim teknolojileri gibi öncelikli alanlarda laboratuvar altyapısı kurmasının planlandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu laboratuvarlar sadece test ve kalibrasyon için değil, sanayicimize dönük bir eğitim merkezi haline gelecek. Sektörel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut laboratuvarlarımıza yeni bölümler ve ek laboratuvarlar kurulması mümkün olacak. Kampüsümüz tamamlandığında, her türlü uygunluk değerlendirme, test, sertifikasyon, kalibrasyon, deney ve belgelendirme hizmeti verilebilecek altyapıya sahip olacağız. Ankara Kalite Kampüsü, üretimin, verimliliğin, başarının, dijitalin, sürdürülebilirliğin ve 'Türkiye Yüzyılı'nın yatırımı. Bu kampüs küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek politikalarımıza yardımcı olacak. Sürdürülebilir büyüme, yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı büyümemize katkı verecek. Türk sanayisinin rekabetçi ürün ve hizmet sunmasında, değer zincirlerinde pay sahibi olmasında anahtar olan bu yatırımla milli atılımlarımızı gerçekleştirecek, Enstitümüzün biriktirdiği tecrübe, deneyim ve yetkinlikleri üst noktalara taşıyacağız."