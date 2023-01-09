TSKB’nin enerji verimli sürdürülebilirlik iletişimi kampanyası çifte ödül aldı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), banka yerleşkesinde farkındalık yaratmak üzere gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik iletişimi projesi "Dönüşen Adımlar" ile İstanbul Marketing Summit'te iki ödüle layık görüldü.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk enerji verimli sürdürülebilirlik iletişimi kampanyası olma özelliği taşıyan proje, TSKB'ye illüstrasyon kategorisinde "IMA Gold", indoor (iç alan) kullanım kategorisinde de ise "IMA Mentioned" ödüllerini kazandırdı.

Sürdürülebilir bankacılık alanında erken dönemde yola çıkan ve finans dünyasında pek çok ilki gerçekleştirmiş olan TSKB, son 30 yıldır yeşil ve sosyal temalı kalkınma yatırımlarının finansmanı ve sosyal sorumluluk projeleriyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın tümüne katkı sağlıyor.

2022 yılında yayınladığı Sorumlu Sürdürülebilirlik İletişimi Politikası ile Türkiye'de bir ilke daha imza atan ve iletişim faaliyetlerinin çevresel ayak izini minimumda tutmayı taahhüt eden TSKB, bu kapsamdaki ilk kampanyasını "enerji verimli" bir formatta hayata geçirdi.

- "Dönüşen Adımlar" projesi

Bir iç iletişim kampanyası olarak tasarlanan ve çevreye zarar veren günlük alışkanlıkları adım adım dönüştürmeye teşvik eden "Dönüşen Adımlar", tipografi, renk ve basılı materyaller olmak üzere her aşaması enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlandı.

Konuyu gerçekçi ve şaşırtıcı bir dille ele alarak alışılmışın dışında bir görsel dünya ile sürdürülebilirlik farkındalığını artırmayı hedefleyen kampanya kapsamında banka içinde ilgi çekecek noktalara illüstrasyonlar yerleştirildi.

Daha az ekran enerjisi harcama ve baskıda yüzde 30 daha az mürekkep kullanma özelliğine sahip, Times New Roman ile Century Gothic Pro fontlarının kullanıldığı kampanyada enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkaracak renk paletleri tercih edildi.

Çevresel ayak izinin en düşük seviyede olmasıyla büyük ilgi toplayan kampanya, TSKB'nin karbon-nötr genel müdürlük yerleşkesinde çalışan ekiplerinin ve yerleşkeyi ziyaret eden iş ortaklarının dikkatini çekerek iklim dostu bir gelecek için kalıcı davranış değişikliği yaratmayı hedefliyor.