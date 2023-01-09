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EKONOMİ

Altının kilogramı 1 milyon 149 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 149 bin liraya yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 9.1.2023 17:19:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 17:19

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 149 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 122 bin lira, en yüksek 1 milyon 155 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 artarak 1 milyon 149 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 944 milyon 385 bin 252,37 lira, işlem miktarı ise 5.257,88 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 961 milyon 37 bin 833,12 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Say Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış

1.127.000,00

1.854,00

En Düşük

1.122.000,00

1.826,00

En Yüksek

1.155.000,00

1.900,00

Kapanış

1.149.000,00

1.869,20

Ağırlıklı Ortalama

1.142.793,17

1.866,60

Toplam İşlem Hacmi (TL)

5.944.385.252,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)

5.257,88

Toplam İşlem Adedi

167

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Etiketler İstanbul Altın Rafinerisi İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Kuveyt Türk Katılım Bankası Say Kıymetli Madenler Turan Kıymetli Madenler Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

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