6. İstanbul Ekonomi Zirvesi paneli, Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk, Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi'nden Fatih Vardar ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelin öncesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden İbrahim Ethem Tokgözlü, "Türkiye Sağlık Sektöründe Yatırım Ortamı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin çok önemli bir ilaç ve medikal cihaz pazarı olduğunu belirten Tokgözlü, "Dünyanın en büyük 19'uncu ilaç pazarıyız. Sektörün haritasına baktığımız zaman hem çok uluslu şirketlerin hem de Türk ilaç şirketlerinin belirli bir hacme ulaştığını, yalnızca üretim, dolum faaliyetleri değil, AR-GE ve inovasyonla da sektörün gündeme geldiğini görüyoruz. 100 kadar ilaç üretim tesisi var, bunların 20'si çok uluslu şirketlere ait. 12 ilaç ham maddesi üretim tesisinde de sektörün ihtiyaç duyduğu girdiler sağlanıyor." diye konuştu.

"Türkiye'ye yatırımlarımız devam edecek"

Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk, panelde yaptığı konuşmada, aşıdan genetik hastalıklara kadar, hastanın her aşamada yanında olmak üzere kurulmuş bir kuruluş olduklarını söyledi.

Türkiye'nin ciddi anlamda çok büyük bir pazar olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti: "Türkiye, yaklaşık 80 milyonluk nüfusuyla, dinamik yapısıyla her geçen gün büyüyen bir pazar. Dünya pazarına baktığımızda yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık bir toplam ilaç pazarından bahsediyoruz. Sadece ilaca baktığımızda Türkiye'nin yaklaşık olarak ilaç pazar büyüklüğü, aldığımız kura göre değişkenlik gösterse de yaklaşık 6-7 milyar dolar arasında yer alıyor. 1,3 trilyonluk pazarın da yüzde 50'sinin hemen hemen Amerika olduğunu düşünürsek, geri kalan büyük pazarlara baktığımızda Türkiye'nin gerçekten önünde inanılmaz ele alınacak fırsatlar var. Bizler bu fırsatları görerek, Türkiye'ye aynı zamanda gönül de vererek Türkiye ilaç piyasasında yaklaşık 65 yıldır varız."

Cem Öztürk, önümüzdeki yıllarda, yüzyıllarda da Türkiye'de olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'de pazar payımız yaklaşık yüzde 4 civarında, fakat üretimdeki pazar payımız yüzde 15 civarında. Türkiye'de sadece kendimiz için değil, birçok firma için üretiyoruz. Kendimiz için ürettiğimiz bölümde üretimimizin yaklaşık yüzde 80'ini kutu bazında Türkiye'de üretiyoruz. Aynı zamanda 29 ülkeye ihracat yapan, ürettiğinin yüzde 20'sini ithal eden nadir şirketlerden bir tanesiyiz. Yatırımlarımız devam edecek, buraya gönül vermiş bir şirketiz. Kuruluş aşamasından itibaren birçok ilki burada gerçekleştirdik. Aşı alanında yapılmış ilk yatırım bizim tarafımızdan gerçekleştirildi ve ilk teknoloji transferi bizim tarafımızdan yapıldı. Sanofi'nin tüm dünyadaki 67 tesis içerisinde baktığımızda üçüncü üretim tesisi bizim ülkemizde. AR-GE çok önemli bir konu. Yaklaşık 15 yıl içerisinde 300 milyon TL'lik bir yatırımımız var. 54 tane klinik araştırmayı Türkiye'de yapıyoruz."

"İnovasyon için iyi bir proje, yetenekli bilim insanları, ciddi bir kaynak ve iyi bir altyapı gerekiyor"

Prof. Dr. Adil Mardinoğlu da inovasyon denildiğinde, insanların ihtiyacı olan temel ürünlerin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini, inovasyon olması için iyi bir proje, yetenekli bilim insanları, ciddi bir kaynak ve iyi bir altyapı olması gerektiğini söyledi. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi'nden Fatih Vardar da merkezlerinin bünyesinde yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Vardar, Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi'nin kendisini bir köprü olarak konumlandırdığını ve kamuyu, iş dünyasını, akademiyi içinde barındırdığını dile getirdi.

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk ise Kandilli Health'in üniversite-sanayi iş birliği projelerinden bir tanesi olduğunu belirterek, İSEK'in yaptığı çalışmalar ve Kandilli Health ile ilgili bilgiler paylaştı. 6. İstanbul Ekonomi Zirvesi, Sanofi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Zorlu Enerji, Koluman Otomotiv, Mercedes Benz Türk, Borusan Otomotiv BMW, Vakıf Katılım Bankası, Shneider Electric, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) ve Pekhan İnşaat'ın destekleri ve sponsorluklarında gerçekleşiyor.

Yarın da devam edecek zirve kapsamında, İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni yapılacak. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek törende, alanında başarılı projeler yapmış 15 iş insanı İstanbul Altın Değerler Ödülü ile ödüllendirilecek.