Fikriyat Çocuk’ta Ramazan sevinci!

Turkuvaz Medya Grubu dijital ailesinin en küçük üyesi Fikriyat Çocuk, eğlendirici ve bilgilendirici içerikleriyle çocuklara Ramazan-ı Şerif sevinci yaşatıyor. Herkesin heyecanla beklediği bu güzel ayda, hediyelerle hem Ramazan- Şerif'i hem de evleri güzelleştiriyor.

FİKRİYAT ÇOCUK'TA NELER VAR?

İzlemeye doyamayacağınız eğlenceli videolara, heyecanla takip edeceğiniz özel masal anlatımlarına, her an her yerde dinleyebileceğiniz podcastlere, her çocuğun oynamaktan büyük keyif alacağı oyunlara ve etkinliklere, her gün özel bir emekle güncellenen Fikriyat Çocuk'tan ulaşabilirsiniz.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN!

Fikriyat Çocuk'ta her bir içerik özenli bir çalışma ile hazırlanıyor. "Çocuklar nasıl videolar izler?", "Hangi oyunları çok severler?", "En çok neleri, nasıl okumaktan hoşlanırlar?" gibi sorularda önce çocuklardan gelen cevaplar ele alınıyor. Sonra anne babalar, öğretmenler ve pedagoglarla birlikte değerlendiriliyor.

Ardından editörlerimiz, yazarlarımız, çizer ve tasarımcılarımızın kafa kafaya vermesiyle çocukların renkli dünyasına heyecanlı bir yolculuk başlıyor.

FİKRİYAT ÇOCUK'TA RAMAZAN SEVİNCİ!

Turkuvaz Medya Grubu dijital ailesinin en küçük üyesi Fikriyat Çocuk, eğlendirici ve bilgilendirici içerikleriyle çocuklara Ramazan-ı Şerif sevinci yaşatıyor. Herkesin heyecanla beklediği bu güzel ayda, hediyelerle hem Ramazan- Şerif'i hem de evleri güzelleştiriyor.

Neler var?

Merhaba çocuklar!

Eskiler ne de güzel söylemiş: "Yılın yarısı gelecek Ramazan'ı bekleyerek, diğer yarısı da geçen Ramazan'ı özleyerek geçer." diye. Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayını heyecanla bekledik. Ve işte o kutlu ay geldi!🎉

✏🗒✂O zaman kalemlerimizi, kâğıtlarımızı ve makaslarımızı hazırlayalım! 😃

✨Belki minarelere mahya asamıyor olabiliriz. Ama biz de kendi evimize tatlı bir afiş, Ramazan feneri ve yıldızlar asabiliriz.✨

🎈Hem Ramazan'ın gönüllerimizi güzelleştirmesi gibi biz de evimize güzelleştirmiş oluruz hem de Ramazan-ı Şerif'in geldiğini duymayan kalmaz!📢

RAMAZAN TAKVİMİM🎈

Heey!



Herkesin heyecanla beklediği bu güzel ayda bizden sana bir hediye var.🎁



Haydi, her günü bir başka güzel yaşayacağın Ramazan takvimini indir, odanda en sevdiğin köşeye as ve her gün neler yapabileceğini takip et!😎

https://www.fikriyatcocuk.com/hediyeler#gift-27