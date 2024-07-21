KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu başladı.
Adaylar, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yerleşkesi Dursun Önkuzu Binası'nda da sınava girdi.
Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar binalara saat 10.00'dan sonra alınmadı.
İşletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru soruldu, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.