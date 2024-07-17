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EĞİTİM

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı

Kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihlerinde alınacak, atamaları ise 16 Ağustos'ta yapılacak

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Yayınlanma Tarihi: 17.7.2024 09:37:15 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 09:37

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 1-7 Ağustos tarihlerinde alacak, atamalarını ise 16 Ağustos'ta yapacak.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos tarihlerinde belgeleriyle mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamaları 16 Ağustos'ta gerçekleştirilenler, ayrılma işlemlerini 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanlığı

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