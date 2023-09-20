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EĞİTİM

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: - "TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek"

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı
Yayınlanma Tarihi: 20.9.2023 11:40:40 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 11:40

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla uygulanacak 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) başvuruları 28 Eylül'e kadar yapılabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS'ün, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil KKTC, Afganistan, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Cezayir, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fransa, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Mali, Mısır, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Somali, Somaliland, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus olmak üzere 26 ülkede toplam 53 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40, toplamda 80 soru sorulacağını aktaran Ersoy, sınavın, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava ilişkin şunları kaydetti:

"TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek. Her yıl milyonlarca adayın katıldığı onlarca sınav uygulaması yapıyoruz. ÖSYM olarak yarım asırlık tecrübemizle yeni taleplere cevap vermeyi ve bu doğrultuda sınav çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra YÖS'ü uyguladık, şimdi ikincisini gerçekleştireceğiz. Uygulayacağımız bu sınav ile üniversitelerimizin işini önemli oranda kolaylaştırıyoruz, kurumlarımızı çok büyük yükten kurtarıyoruz ve ülke olarak tasarruf sağlıyoruz. Üniversitelerin ayrı ayrı sınav yapması yerine ÖSYM standartlarında tek sınav ile süreci tamamlama imkanı sunuyoruz. Ülkemize uluslararası katkı sağlamanın yanında ÖSYM'nin başarılarını da daha yukarıya taşıma gayretindeyiz."

2023 TR-YÖS/2 başvuruları, 28 Eylül'e kadar sürecek.

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Etiketler Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Somali KKTC Afganistan Almanya Avusturya Azerbaycan Cezayir Çad Endonezya Etiyopya Fransa Katar Kazakistan

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