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EĞİTİM

Sınavlar 'tan sonra yapılacak

Yayınlanma Tarihi: 20.11.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 12:57
Sınavlar 31 Aralık'tan sonra yapılacak

, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. 1. dönem sınavlarınız 'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenen , "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." açıklamasını yaptı.

Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Aralık

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