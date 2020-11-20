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EĞİTİM

Şimdiye kadar yapılan sınavların tamamı geçerli sayılacak

Yayınlanma Tarihi: 20.11.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 12:50
Şimdiye kadar yapılan sınavların tamamı geçerli sayılacak

Selçuk, şimdiye kadar sınavların bir kısmının yapıldığını ve bunların tamamının geçerli sayılacağını bildirdi.

Ziya Selçuk, şimdiye kadar sınavların bir kısmının yapıldığını ve bunların tamamının geçerli sayılacağını bildirdi.

Milli "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz." dedi.

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Etiketler milli eğitim bakanı Eğitim Bakanı Selçuk

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