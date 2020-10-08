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10 kitap

Yayınlanma Tarihi: 08.10.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 15:56
Liseden mezun olmadan mutlaka okumanız gereken 10 kitap

Okuma alışkanlığının temelleri her ne kadar küçük yaşlarda atılsa da ilk gençlik yıllarında okunan kitapların etkisi yaşamın her çağında karşımıza çıkar. Bu sebeple kaliteli ve ufuk açıcı; gençlere bir bakış açısı sunabilen eserleri okumak oldukça önemlidir. öyle kitaplar vardır ki onları yaşamımızın her döneminde keyifle okuyabiliriz. Fakat bu kitaplarla tanışmak için geç kalmamak gereklidir. 10 kitabı derledik.

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