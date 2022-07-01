Anonim halk edebiyatının ürünü olan maniler, duyguları yansıtmaya yarayan önemli bir araçtır. Türkiye’de önemli olduğu kadar ortak geçmişe sahip olduğumuz Türk boylarında da ehemmiyet gösterilir. Her toplumun yapısına göre şekillenen bir türdür. Tatarlar tarafından “qısqa cırlar” olarak anılır.Tatarlarda maniler daha çok sonbaharda ve uzun kış gecelerinde çuha doldurma, kendirden ip yapma ve dokuma tezgâhı başında kumaş veya yolluklar dokuma ve kaz yolma imecelerinde söylenir. Kısacası, günlük hayat manileri, maniler ise günlük hayatı renklendirir.