Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Rasûlallah

Nasıl bilmem bu nîrâne dayandım yâ Rasûlallah

Ezel Bezmi'nde dinmez bir figândım yâ Rasûlallah

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallâh

Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen

Muazzam bir sehâsın sen, dilersen rû-nümâsın sen

Habîb-i Kibriyâ'sın sen, Muhammed Mustafâ'sın sen

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah

Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahî nûrun olmazsa

Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa

Firâk ağlar, visâl ağlar, ezel mesrûrun olmazsa

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah

Erir canlar o gül-bûy-i revân-bahşın nevasından

Güneş titrer, yanar dîdârının bak ihtirasından

Perîşân bir nazâr inler hayâtın müntehasından

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah

Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam

Yanardağlar yanar bağrımda, ummânlarda nem duymam

Alevler yağsa göklerden ve masseylesem duymam

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah

Ne devlettir yumup aşkınla göz, râhında can vermek

Nasîb olmaz mı Sultânım, haremgâhında can vermek

Sönerken gözlerim âsân olur âhında can vermek

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah

Boyun büktüm perîşânım, bu derdin sende tedbiri

Lebim kavruldu âteşten, döner pâyinde tezkîri

Ne dem gönlün murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîri

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah

Yaman Dede

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.