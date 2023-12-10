Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi

Saraybosna'daki alışveriş merkezinin önünde toplanan yüzlerce kişi, yağışlı havaya rağmen Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı.

Gösterinin organizatörlerinden Jusuf el Sharkawi, sivillerin öldürülmesine karşı olduklarını ifade ederek, Bosna Hersek'in 1992-1995'teki savaşta bugün Gazze'de yaşanan acıları yaşadığını söyledi.

Göstericilerden Maksida Kravic, 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü olduğuna işaret ederek "Gazze'de tüm insan haklarının öldürüldüğünü düşünüyorum. Çocuklar, yaralılar, siviller öldürülüyor, hastanelere saldırılıyor. Soykırımın yaşandığı Bosna Hersek bu senaryoyu çok iyi biliyor, orada yaşananları biz de burada gördük." diye konuştu.

Kravic, tüm dünyanın yaşananları izlerken bunların durdurulması için yeterli çaba harcamadığının nasıl bir his olduğunu bildiklerini kaydederek "Bosna Hersek'ten tüm dünyaya bugünün mesajı, protesto etmeyi ve Gazze'de yaşananların durdurulması çağrısını bırakmamamız gerektiğidir." ifadesini kullandı.

- "Biz, orada yaşananlara karşıyız"

Göstericilerden Amina Tvrtkovic de Filistin halkına destek vermenin önemine dikkati çekmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Tvrtkovic, Filistin halkının yalnız olmadığını ifade ederek, "Biz, orada (Gazze'de) yaşananlara karşıyız ve bunun için tek doğru kelime soykırımdır. Bosna Hersek ve Saraybosna savaşın acılarını yaşadı. Bosna Hersek'in bir kısmı soykırımı yaşadı. Saraybosnalılar açlığı, bombalanmayı, katliamları yaşadığı için Gazze'de yaşananları en iyi onlar bilir ve desteğini en iyi şekilde gösterebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin bayrakları açarak ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, alışveriş merkezinin önünden Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı ile Meclis binasına doğru yürüdü.

"Filistin yalnız değilsin", "Şimdi ateşkes yapılsın" ve "Katil İsrail" sloganları atılan yürüyüş, ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinin karşısındaki Bosna Hersek Tarih Müzesi'nin önünde son buldu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.