New York 'ta Türkiye 'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsciliği ile Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nu bulunduran ve çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Türkevi, ikinci kez kapılarını "Uluslararası Yemek Festivali"ne açtı.

Türkiye'nin New York Başkonsosluğunun ev sahipliğinde, Yabancı Konsoloslar Derneği tarafından düzenlenen festivale 18 ülke katılım sağladı.

Festivale, New York'ta görev yapan başkonsoloslar, üst düzey yöneticiler, diplomatik misyon çalışanları ve çok sayıda konuk katıldı.

Müzik dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen festivalde, Filipinler, Bulgaristan, Kazakistan ve Meksika'dan sanatçılar, geleneksel müzikleriyle kısa gösteriler düzenledi.

Konuklara Türk mutfağı başta olmak üzere dünya mutfaklarından farklı yiyecek ve içecekler ikram edildi.

"Türkevi New York'ta bir kültür ve diplomasi merkezi haline geldi"

Burada konuşma yapan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkevi'nin Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının yapılmasından bu yana yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Özgür, New York'taki diğer diplomatik ve konsüler temsilcilikler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere bu etkinliklerin çoğunun diğer paydaşlarla ortaklaşa düzenlendiğini aktararak, "Bu niteliğiyle Türkevi, New York'ta bir kültür ve diplomasi merkezi haline geldi." dedi.

Bunun, gerek kamuoyu gerek diğer ülkeler nezdinde Türkiye'nin tanıtımına kayda değer katkı sağladığının altını çizen Özgür, Türkevi'nin bu misyonunu sürdüreceğini belirtti.

Başkonsolos Özgür, "Uluslararası Yemek Festivali"nin kültürel bağları ve New York'taki konsüler temsilcilikler arasındaki iletişimi güçlendireceğini kaydetti.

Yabancı Konsoloslar Derneği'nin bu yılki Dönem Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin New York Başkonsolosu Amna Binzaal Almheiri ise Türkiye'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

Almheiri, "Etkinliğimiz yemek keyfinin ötesine giderek kültürel çeşitliliğimiz ve sınırlar ötesinde köprü kurmamıza vesile oluyor." diye konuştu.