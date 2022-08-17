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DÜNYA

Esed rejimi, ABD'li gazeteci Austin Tice'i kaçırmadığını veya alıkoymadığını iddia etti

Yayınlanma Tarihi: 17.8.2022 14:10:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 14:15
Esed rejimi, ABD’li gazeteci Austin Tice’i kaçırmadığını veya alıkoymadığını iddia etti

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de Ağustos 2012'den beri rehin tutulan Amerikalı gazeteci Austin Tice'in, kendileri tarafından kaçırılmadığını veya alıkonulmadığını öne sürdü.

ABD yönetiminin, geçen hafta Tice'ın serbest bırakılması konusunda yaptığı çağrıların ardından Esed rejiminin dışişleri bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın paylaştığı açıklamada, rejimin kontrolündeki bölgelerde aralarında gazeteci Tice'ın da bulunduğu herhangi bir ABD vatandaşının kaçırılmadığı veya alıkonulmadığı ileri sürüldü.

"ABD yönetimiyle resmi görüşmeler veya temaslar alenen ve sadece Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı ve işlerine karışmama temelinde olur" ifadesinin yer aldığı açıklamada, ABD güçlerinin ön şartsız Suriye topraklarından çekilmesi istendi.

- Biden, Amerikalı gazetecinin serbest kalmasını istemişti

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Tice'ın Suriye'de kaçırılmasının 10. yılında rejime çağrıda bulunarak, Amerikalı gazetecinin serbest kalmasını istemişti.

ABD hükümeti, Austin'in güvenli şekilde yerinin tespit edilerek kurtarılması ve geri getirilmesine doğrudan sebep olacak bilgi için 1 milyon dolara kadar ödül teklifinde bulunmuştu.

Austin Tice, Ağustos 2012'de Şam kırsalındaki olayları izlerken kayboldu ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadı.

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Etiketler Şam Suriye ABD Dışişleri Bakanlığı Joe Biden ABD Beşşar Esed Biden abd başkanı Austin Tic esed

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