Türkçe konuşulan ülkeler ve Türk devletleri tarafından medya birliği kuruluyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkçe konuşulan ülkeler ve Türk devletleri tarafından Türk Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu'nun (TBRAF) kurulacağını söyledi.

RTÜK ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen, "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"na katılan Şahin ve YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şahin, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, düzenlenen çalıştayda, Türkçenin kullanımının öneminin vurgulandığını dile getirdi.

Ebubekir Şahin, "Amacımız, Macaristan'daki vatandaşlarımız ve buradaki Türkçe aşığı Macaristan vatandaşlarıyla ortak çalıştay yapmaktı. Türkçe kullanımının yanı sıra aynı zamanda bizim prensip olarak benimsediğimiz ve Türkiye'de ciddi ilerleme sağladığımız dijital çağda medya okur yazarlığını da buraya taşımayı hedefledik." diye konuştu.

Türk devletleri medya birliği kuruluyor

İstanbul Zirvesi'nde, Türk Konseyinin Türk Devletleri Teşkilatına dönüştüğüne ve söz konusu oluşumda Macaristan'ın da gözlemci statüsünde bulunduğuna dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da çok önemli bir toplantı yapıldı. Türk Keneşi, Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Macaristan da bu oluşumda gözlemci statüsüne sahip. Bu kurumun yaptığı faaliyetleri kendi kurumumuzda da devam ettirmek istiyoruz. TBRAF, 'Türk Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu'dur. 17 Kasım'da Üst Kurulumuzda kararını aldık ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız, güzel Türkçemizin yaygınlaştırılması başta olmak üzere, ortak tarih ve kültüre sahip olduğumuz kardeş ülkelerle önemli bir birliktelik oluşturmaktır. Hedefimiz, Türkiye'nin alandaki bilgi ve deneyimlerini Türk dili konuşan ülkelere aktarmaktır. Türk dili konuşan ülkeler arasında kurulacak uluslararası bu platform, eminim ki milletlerimiz arasındaki bütünlüğü daha da pekiştirecektir."

Söz konusu çalıştayın YEE ile ortak gerçekleştirildiğini anımsatan ve bu konuda iş birliği için kendilerine teşekkür eden Şahin ayrıca, hem Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarının hem de Macarların gösterdiği büyük ilgiden çok memnun olduklarını vurguladı.

YEE Başkanı Ateş ise Macarların hem Türkiye'yle bağ kurma isteklerinin hem de Türkçeye yönelik büyük ilgilerinin olduğunu kaydetti.

İkincisi düzenlenen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın, hem bilimsel paneller, sunuş konuşmaları ve konferanslar hem de atölye çalışmaları içerdiğini belirten Ateş, "Bu çalışmaların temel amacı, Türkiye'nin dünyada hak ettiği düzeye gelebilmesi için özellikle medya ve dijital ortamlarda da içerik üretmesi ve bu içeriklerin bütün halklara ulaştırılmasıdır. Bu açıdan da bakıldığında oldukça verimli bir çalıştay oldu." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün, Macaristan'da sadece başkent Budapeşte'de değil ülkenin diğer kentlerinde de sağlam bir altyapıya sahip olduğuna değinen Ateş, dolayısıyla Türkiye'den gelen akademisyenlerin ve fikir akımlarının, Macaristan'da her zaman pozitif bir yankı bulduğuna dikkati çekti.

Ateş, çalıştaya gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.