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DÜNYA

Türkiye, Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla Washington'daki bir okulda tanıtıldı

Yayınlanma Tarihi: 23.11.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:23
Türkiye, Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla Washington’daki bir okulda tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın katılımıyla ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir ortaokulda Türkiye'yi tanıtma programı düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü, Washington DC bölge okullarının başlattığı ve öğrencilerin başkentteki büyükelçilikler aracılığıyla farklı kültürlerle tanışmasına vesile olan "Büyükelçilik Tanıma Programı" etkinliğine bu yıl üçüncü kez katıldı.

Washington DC'deki Charles Hart Ortaokulu'ndaki 6. sınıf öğrencilerine yönelik programda, Türkiye'nin kültürü ve tarihi yapılan sunumla tanıtıldı.

Öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu temsil eden kartlar dağıtılırken, programın girişinde bu kartlara "giriş" mührü basıldı.

Sunumun sonunda öğrencileri ocak ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutunu ziyarete davet eden Büyükelçi Mercan, sunumda gösterilen tatlı ve yemekler arasında seçimde bulunmalarını istedi.

Büyükelçi Mercan ayrıca, sınıftaki öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek programa da davet etti.

Programın sonunda çocukların ellerindeki temsili pasaportlara "çıkış" damgası vuruldu ve öğrencilere Türk lokumu ikram edildi.

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Etiketler Yunus Emre Enstitüsü ABD Türkiye Washington Büyükelçiliği Türkiye Cumhuriyeti

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