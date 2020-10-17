Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki

Azerbaycan'daki dini liderler, Ermenistan'ın işgalcilik politikasını ve Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirilen saldırıları kınadı, Azerbaycan ordusunun operasyonlarına destek verdi.

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Rus Ortodoks Kilisesi Bakü Bölge Piskoposu Aleksandr, Azerbaycan Dağ Yahudileri Cemaati Başkanı Milih Yevdayev, Bakü Avrupa Yahudileri Cemaati Başkanı Aleksandr Şarovski ve Alban Udi Hristiyan Cemaati lideri Robert Mobili bir araya gelerek Ermenistan'ın saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

Etkinlikte konuşan Paşazade, yıllardır toprakların işgalden kurtarılmasını arzu ettiklerini, Azerbaycan ordusunun bugün elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını söyledi. Paşazade, Ermenistan'ın güçlü olduklarında milli kimliklerini öne çıkardıklarını, zayıf duruma düştüklerinde ise Hristiyanlıklarını ön plana çıkartarak dindaşlarından yardım istediğini belirterek, bugün de aynı şeyin yaşandığını kaydetti. Bazı ülkelerin Azerbaycan'ın hak davasını desteklediğini bildiren Paşazade, özellikle Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür etti.

Rus Ortodoks Kilisesi Bakü Bölge Piskoposu Aleksandr, Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının hiçbir dini özellik taşımadığını vurguladı. 10 Ekim'de Moskova'da Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan insani ateşkesle umutlandığını belirten Aleksandr, anlaşmadan 24 saat bile geçmeden Gence'ye Ermenistan ordusunca füze atıldığını, sivillerin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Aleksandr, savunmasız ve sivil insanlara yapılan bu barbarca saldırıdan sarsıldığını kaydetti. Azerbaycan'da tüm dinlerin temsilcilerinin kendi dinlerini rahatlıkla yaşadığını, hiçbir sorun olmadığını vurgulayan Aleksandr, Bakü'nün merkezindeki Ermeni kilisesinin bugün de korunduğunu ifade etti.

Azerbaycan Dağ Yahudileri Cemaati Başkanı Yevdayev, Ermenistan'ın savaşı dini bir savaş olarak gösterdiğini, fakat tüm dünyanın bunun Azerbaycan'ın "vatan savaşı" olduğunu bildiğini kaydetti. Yevdayev, Azerbaycan'ın hak davasını desteklediklerini, şehitleri kahraman olarak gördüklerini vurguladı. Azerbaycan bayrağının Karabağ'ın tüm köylerinde dalgalanacağına inandıklarını söyleyen Yevdayev, Azerbaycan ordusuna zafer temennisinde bulundu.

Alban Udi Hristiyan Cemaati lideri Mobili, Azerbaycan ordusunun operasyonlarını desteklediklerini, başarısı için dua ettiklerini bildirdi.

Katolik kilisesi Azerbaycan yetkilisi Vladimir Fekete de yaşananların dini çatışma olmadığını aktardı. Fekete, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerini hedef aldığını ve saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, Katolik kilisesi olarak buna sessiz kalamayacaklarını ifade etti.

DİNİ LİDERLERDEN ORTAK BİLDİRİ

Toplantı sonrasında Ermenistan'ın saldırılarını kınayan ve Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara destek veren bildiri kabul edildi.

Ermenistan'ın çatışmayı dini bir çatışma olarak gösterdiği belirtilen bildiride, bunun asla böyle olmadığı, Azerbaycan'da tüm dinlerin temsilcilerinin barış ve huzur içerisinde yaşadığı dile getirildi. Bildiride, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye yapılan saldırıda Rus Ortodoks kilisesinin de zarar gördüğü hatırlatılarak Ermeni kilisesinin Azerbaycan ordusunun dini yapılara zarar verdiğini öne sürerek dünya kamuoyunu aldattığı ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun başkasının toprağında gözü olmadığı, kendi topraklarını kurtarmak için operasyon başlattığı vurglanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Biz, Azerbaycan'daki dini liderler, bu hak yolda halk, devlet ve cumhurbaşkanımızla birlikte olduğumuzu, destek verdiğimizi beyan ediyoruz. BMGK'nin, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından kayıtsız şartsız çıkmasını öngören kararlarının uygulanmasını talep ediyoruz. Dünya kamuoyuna, dini liderlere, devlet başkanlarına ve uluslararası kuruluşlara sesleniyor, Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kapsamında barış yoluyla çözümü için çaba harcamaları çağrısında bulunuyoruz."