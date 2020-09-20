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DÜNYA

Savunma Bakanlığı: Hafter'in olmadığı her türlü siyasi çözüme açığız

Yayınlanma Tarihi: 20.09.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 18:01
Libya Savunma Bakanlığı: Hafter'in olmadığı her türlü siyasi çözüme açığız

Savunma Bakanı Nemruş, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in yer almadığı her türlü siyasi çözüme açık olduklarını söyledi.

Savunma Bakanı Albay Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş, bakanlığın resmi sitesinden yayımlanan yazılı açıklamasında, milislerine karşı yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun temsil edilmediği hiçbir diyaloğu kabul etmeyeceklerini belirtti.

Öfke Volkanı birliklerinin kahramanlıklarıyla gurur duyduklarını aktaran Nemruş, ülkeleri için canlarını feda eden, düşmana yenilgiyi tattıran şehitlerin unutulmayacağını kaydetti.

Libyalı Bakan, açıklamasında "İşlediği katliamlar ve Trablus'a yönelik saldırılarının yol açtığı yıkım göz önüne alındığında savaş suçlusu Hafter'in taraf olmadığı her türlü siyasi çözüme açığız." ifadesini kullandı.

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, dün yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile Halife Hafter'in ülkede üretimi ve ihracatına yeniden başlanması konusundaki anlaşmasını reddettiğini belirtmişti.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari ise cuma günü Hafter'in petrol tesislerini yeniden açtığını duyurmasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Muaytik ile petrol üretimi ve ihracatıyla ilgili anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.

HAFTER'İN PETROL BLOKAJI

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da, hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Hafter milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

Hafter, Birleşmiş Milletler () nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanarak, hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ocak ayı ortasında kapattı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Hafter'in petrol üretim ve ihracatını illegal yollarla engellemesi nedeniyle, ülke ekonomisinin 8 aylık maddi kaybı 10 milyar doları buldu.

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Etiketler Halife Hafter BM Libya petrol ihracat

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