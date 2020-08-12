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DÜNYA

'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 167 bin 789’a yükseldi

Yayınlanma Tarihi: 12.08.2020 20:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 20:16
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 167 bin 789’a yükseldi

'de nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1516 artarak 167 bin 789'a yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1516 artarak 167 bin 789'a yükseldi.

, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 55 bin 857 artışla 5 milyon 309 bin 622'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1516 artarak 167 bin 789'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 757 bini, test yapılanların sayısı 66 milyon 962 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 112 bin 393 vakayla , 2 milyon 360 bin 358 vakayla da izliyor.

ABD genelinde ise 586 bin 430 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 542 bin 792 vakayla Florida ve 526 bin 680 vakayla Teksas takip ediyor.

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Etiketler ABD Brezilya Hindistan koronavirüs kovid 19

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