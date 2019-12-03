Avusturya’da Türk Filmleri Haftası başladı

Avusturya'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" başladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın önemli sanat merkezlerinden Urania Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında, 11'i uzun metrajlı olmak üzere 16 film sinema severlerle buluşacak.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdür Vekili Halil İbrahim Doğan yaptığı açıklamada, kısa filmlerin enstitünün konferans solunda gösterileceğini, başta ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a ait filmler olmak üzere uluslararası film festivallerinden çeşitli ödüller almış uzun metrajlı filmlerin ise Urania'da sanat severlerin beğenisine sunulacağını söyledi.

Doğan, başkentin ortasından gecen Viyana Kanalı'nın yanına, rasathane olarak 20'inci yüzyılın başlarında inşa edilen Urania'nın sanat ve kültürel etkinlikler açısından önemli bir buluşma yeri olduğunu kaydederek, yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı" adlı filmiyle Türk Filmleri Haftası'na başladıklarını söyledi.

YEE'nin, yaptığı etkinliklerle dünyanın bir çok kentinde Türk dili ve kültürünü tanıtıcı faaliyetlerini zenginleştirerek, sürdüreceğini vurgulayan Doğan, "Özellikle Avrupa'da sanat ve müziğin önemli noktalarından Viyana'da ülkemizin yetiştirdiği Nuri Bilge Ceylan gibi kıymetli bir yönetmeni Avusturyalı sinema severlerle buluşturacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, film haftası kapsamında sanat severlerin, ünlü yönetmene ait "Ahlat Ağacı", "Bir Zamanlar Anadolu" ve "Kış Uykusu" gibi ödüllü filmleri izleme imkanı bulacağını, düzenlenecek söyleşiyle de Ceylan'ı yakından tanıyacaklarını sözlerine ekledi.