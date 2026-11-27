Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "6. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu" Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. TÜBİTAK ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen sempozyum, "Küresel Riskler ve Yapay Zeka Çağında Aile, Yeni Medya, Dijital Ebeveynlik ve Kültürel Dayanıklılık" temasını ele aldı. Üç gün süren etkinlikte, 24 farklı oturumda 90'ın üzerinde akademik bildiri sunuldu ve dijital çağın aile yapısı üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

Sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenler de katılarak uluslararası bir bilimsel platform oluşturuldu. Etkinlikte aile ve dijital medya ilişkisi, yapay zekanın toplumsal etkileri, dijital ebeveynlik stratejileri ve kültürel dayanıklılık kavramı gibi güncel konular çeşitli perspektiflerden incelendi. Akademisyenler, teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde ailelerin karşılaştığı zorlukları ve fırsatları bilimsel verilerle ortaya koydu.

Sempozyum koordinatörü Dr. Doğuşcan Göker, yapay zekanın hayatın her alanına entegre olmaya başladığı bu dönemde, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun teknoloji ile etkileşimini anlamanın önemini vurguladı. İletişim fakültesi öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, dijital çağın getirdiği yeni fenomenlerin toplumsal yapıyı nasıl dönüştürdüğünü anlamak için önemli bir platform sundu.

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