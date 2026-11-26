Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bünyesinde düzenlenen Mühendislik Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, TUSAŞ mühendislerine hitaben yaptığı konuşmada, "İnanın sizlerin yaptığı işlerle, gayretinizle, ruhunuzla bütün bu alanlar anlam ve kıymet buluyor. Tüylerimizi diken diken eden şey de sadece bu hangarlar, binalar, büyük tesisler değil, onun içinde taşınan ruh, gayret, emek, tam bağımsızlığımız, gök vatandaki serüvenimiz adına çekilen çile, çaba" ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayiinin öncü isimlerinden birinin TUSAŞ mühendislerine yönelik bu samimi sözleri, konferansta büyük yankı uyandırdı.

Kurum içi etkileşimi güçlendirmek ve TUSAŞ'ın bilgi birikimini geleceğe taşımak amacıyla 3 gün sürecek şekilde organize edilen TUSAŞ Mühendislik Konferansı'nın ilk günü gerçekleştirildi. Konferansta Türk mühendisliğinin gelişimi, savunma sanayisinde öncü rol üstlenen kurumların sektöre ilişkin değerlendirmeleri, görüş ve önerileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, açılış konuşmasında mühendisliğin ekosistemin ve ortaya konulan ürünlerin arkasındaki en önemli unsur olduğunu vurguladı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise insanlı ve insansız hava araçlarından uzay teknolojilerine uzanan geniş ürün yelpazelerinde dünyada öncü konumda bulunduklarını belirtti.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, yıllar önce hayal bile edilemeyen eserleri ortaya koyanların bu konferansın öznesi olan mühendisler ve TUSAŞ personeli olduğunu vurguladı. Açılış konuşmalarının ardından Mehmet Demiroğlu'nun moderatörlüğünde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ana konuşmacı olarak yer aldığı özel bir panel düzenlendi. Bayraktar panelde, hep birlikte yol arkadaşı, meslektaş ve ülkenin tam bağımsızlığı adına çalışan neferler olarak üzerlerine büyük vazifeler düştüğüne inandığını ifade etti. Türk savunma sanayiinin iki dev kurumunun bir araya geldiği bu özel etkinlik, sektörün geleceği açısından önemli bir işbirliği ve deneyim paylaşımı platformu oluşturdu.

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