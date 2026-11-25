ABD merkezli görsel keşif motoru Pinterest, ebeveyn kontrol özelliklerini genişleterek dijital güvenlikte yeni bir adım attı. Platform, ebeveynlerin genç kullanıcılara önerilen yapay zeka (AI) üretimi içeriklerin miktarını ayarlayabilmesine olanak tanıyan yeni araçlar sunuyor.

Pinterest'in açıkladığı güncellemeler kapsamında, ebeveynler artık çocuklarının platformda karşılaştığı AI içeriklerini denetleyebilecek. Bu özellik, yapay zeka teknolojisinin sosyal medyada giderek yaygınlaşması ve genç kullanıcılar üzerindeki etkilerinin tartışılması nedeniyle önem taşıyor. Genişletilen kontroller, ailelere dijital içerik tüketimi konusunda daha fazla söz hakkı veriyor.

Yeni ebeveyn kontrol paneli ayrıca uygulama bildirimlerinin sesini ayarlama ve videoların otomatik oynatılmasını engelleme gibi ek özellikler de sunuyor. Bu adımlar, Pinterest'in çocuk güvenliği ve sorumlu platform kullanımı konusundaki taahhüdünü güçlendiriyor.

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