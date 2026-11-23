Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin gurur projesi KIZILELMA insansız savaş uçağı için özel anma pulu ve ilk gün zarfının 29 Kasım'da tedavüle sunulacağını duyurdu. PTT AŞ tarafından hazırlanan bu özel filatelik ürünler, KIZILELMA'nın dünya havacılık tarihine geçen başarısının birinci yıl dönümünde koleksiyonerlere ve havacılık tutkunlarına sunulacak.

Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen KIZILELMA, 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen test uçuşunda tarihi bir başarıya imza attı. ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuran KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu hava hedefini vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı unvanını kazandı. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği ileri seviyeyi ve teknolojik bağımsızlığını tüm dünyaya gösterdi.

"Türkiye'nin İlk İnsansız Savaş Uçağı KIZILELMA" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı, 29 Kasım'da Tekirdağ PTT Müdürlüğü'nde özel bir damga ile kullandırılmaya başlanacak. Filatelik ürünler tüm PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunulacak. Hafta içi üç adet KIZILELMA'nın kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girmesiyle birlikte, bu tarihi başarı hem operasyonel hem de sembolik olarak ölümsüzleştirilmiş olacak.

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