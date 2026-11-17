Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tam Yetkili Temsilciler Konferansı'nda gerçekleştirilen önemli seçimlerde Türkiye'nin yeniden ITU konsey üyeliğine seçildiğini duyurdu. 2002 yılından bu yana kesintisiz sürdürülen bu stratejik üyelik, 2027-2030 dönemi için de devam edecek.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası telekomünikasyon alanındaki etkinliğinin ve küresel dijital dönüşümdeki öncü rolünün bu seçimle bir kez daha tescillendiğini vurguladı. ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı, birliğin en yetkili karar organı olarak dört yılda bir toplanıyor ve üye ülkelerin temsilcileri önemli stratejik kararlar alıyor. Türkiye'nin konsey üyeliğine yeniden seçilmesi, ülkenin telekomünikasyon ve dijital teknolojiler alanındaki uluslararası saygınlığını gösteriyor.

Uraloğlu, yeni dönemde ITU Konseyi'nde üstlenilen sorumluluğun tam anlamıyla yerine getirileceğini, haberleşme teknolojilerinin gelişimine aktif katkı sunulacağını ve dijital geleceğin şekillendirilmesinde Türkiye'nin etkin rol oynamaya devam edeceğini belirtti. Bu üyelik, Türkiye'nin küresel telekomünikasyon politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olmasını sağlıyor ve ülkenin teknolojik altyapı projelerinin uluslararası standartlara uygun gelişmesine katkıda bulunuyor.

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