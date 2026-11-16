ASELSAN'ın 51. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdiği tarihi denemede, EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi, dünya savunma tarihinde bir ilke imza attı. Gölbek Atış ve Test Merkezinde yapılan gösteride, kuruluş yılını simgeleyen 51 insansız hava aracı aynı anda havalandırıldı ve EJDERHA sistemi tüm hedefleri saniyeler içerisinde eş zamanlı olarak etkisiz hale getirmeyi başardı. Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreten bu yeni nesil savunma sistemi, geleneksel yöntemlerle müdahale edilemeyen kablolu dronları bile bin metre mesafeden devre dışı bırakabilme kapasitesine sahip.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, EJDERHA'nın tek bir füze atmadan, herhangi bir mühimmat kullanmadan 51 dronu tek tuşla düşürmeyi başaran dünyada ilk sistem olduğunu vurguladı. Türkiye'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapmak üzere geliştirilen sistem, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla tasarlandı. Önleyici elektronik harp sistemleri alanında çığır açan EJDERHA, radar ile aktif tespit ve elektro-optik sistemle hedef takibi gerçekleştiriyor. Hassas yönlendirme kabiliyetine sahip sistem, elektronik devre içeren tehditler üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri oluşturabiliyor.

Değişen güvenlik tehditlerine karşı yeni nesil teknolojiler geliştirmeyi sürdüren ASELSAN, yapay zeka destekli çoklu sensörler, veri füzyonu ve akıllı angajman senaryolarıyla savunma sistemlerini bir üst seviyeye taşıyor. EJDERHA HPEM Sistemi, bugüne kadar mini/mikro İHA, sabit kanatlı bulut altı İHA, kablolu/kablosuz FPV dron ve içten yanmalı İHA motoru gibi farklı hedeflere karşı tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha şartlarında defalarca başarıyla sergiledi. Seri üretime geçen ve sahaya inmiş olan bu teknoloji, Türkiye'nin güvenliğine kritik katkı sağlayacak seviyeye ulaştı. ASELSAN'ın 50 yıllık tecrübesiyle genç mühendis kadrosunun birleştirdiği bu başarı, ülkenin savunma sanayiindeki teknolojik bağımsızlığının somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

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