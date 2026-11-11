Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında açtığı stantta, savunma sanayisindeki mühendislik tecrübesini çevre dostu teknolojilerle buluşturarak dikkat çekiyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen küresel iklim zirvesinde, şirketin temiz enerji, su güvenliği ve geri dönüşüm alanlarındaki yenilikçi çözümleri uluslararası katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

ASFAT'ın COP31'deki standında sergilenen teknolojiler arasında enerji depolama sistemleri, atmosferik su jeneratörleri, atık lastik geri kazanım sistemleri ve çok ışınlı fiber lazer kaynak teknolojileri öne çıkıyor. Havadan su üretme cihazları, havadaki nemi yoğunlaştırarak içme suyu elde edilmesini sağlayarak afet bölgeleri, askeri tesisler ve şebekeden bağımsız alanlarda alternatif su temini çözümü sunuyor. Döngüsel ekonomi kapsamında ömrünü tamamlamış lastiklerin karbon siyahı ve yakıt ürünlerine dönüştürülmesi, sürdürülebilir üretim anlayışının somut örnekleri arasında yer alıyor. Geleneksel kaynak yöntemlerine göre 4 kat daha hızlı çalışan lazer kaynak sistemi ise malzeme kaybını ve enerji tüketimini minimize ederek çevre dostu üretim süreçlerine katkı sağlıyor.

27 askeri fabrika ve 10 tersanede üretim ve bakım hizmeti veren ASFAT, denizcilik alanında da çevresel çözümler geliştirmeye devam ediyor. Deniz Yüzeyi Temizleme Gemisi, Gözetleme Devriye Botu ve Deniz Petrol Atık Temizleme Gemisi gibi özel tasarım araçlar, deniz kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesi çalışmalarında aktif görev yapıyor. Şirketin AR-GE ve teknoloji yönetim uzmanları, üretim süreçlerinde kullanılan ürünlerin çevresel etkilerini sürekli inceleyerek olası zararların önlenmesine yönelik proaktif çalışmalar yürütüyor. COP31 kapsamında özellikle yurt dışından gelen ve Türkiye'de yatırım yapmak isteyen firmalarla kurulan temaslar, ASFAT'ın çevre teknolojileri alanındaki uluslararası işbirliği potansiyelini de gözler önüne seriyor.

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