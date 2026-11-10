Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma Sanayii Fuarı, Afrika'nın savunma teknolojileri alanında önemli bir buluşma noktası olma hedefiyle kapılarını açtı. Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkelerinin egemenliklerini koruyarak uluslararası işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Geçen yıl Bamako'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden Savunma Bakanı Sadio Camara anısına düzenlenen törenle başlayan fuar, Sahel bölgesinin güvenlik ihtiyaçlarına çözüm arayışlarını ön plana çıkardı.

Türk şirketi The Peak Defense ve Mali Savunma Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği BAMEX 2026, ilk yıla göre çok daha geniş bir uluslararası katılıma ev sahipliği yapıyor. Türkiye, ABD, Çin, Rusya, Almanya, Sudan, Nijer ve Burkina Faso'dan savunma sanayisi firmaları fuarda ürünlerini sergiliyor. Başbakan Maiga, Sahel ülkelerinin karşılaştığı güvenlik tehditlerine karşı istihbarat paylaşımının artırılması ve ortak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, bölgenin geniş yüzölçümü ve sınır güvenliği zorluklarına dikkat çekti. Mali'nin uluslararası mekanizmalara katkı sunmak ve ilkelerinden ödün vermeden işbirliği yapmak istediğini ifade eden Maiga, egemenlik vurgusunu öne çıkardı.

Fuar kapsamında Sada Sy Atış Poligonu'nda düzenlenecek Demo Day etkinliği, katılımcı şirketlerin ürün ve sistemlerini sahada uygulamalı olarak gösterecekleri önemli bir platform sunuyor. BAMEX Direktörü Harun Saraç, fuarı Afrika ile dünyanın önde gelen savunma sanayisi üreticileri arasında kalıcı bir işbirliği platformu haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. 40'tan fazla Afrika ülkesinden üst düzey askeri ve resmi delegasyonun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Türkiye Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, Skydagger, KaleKalıp, Turaç ve Prontaron Savunma dahil 20'den fazla savunma sanayisi şirketiyle güçlü bir temsiliyet sergiliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı heyetlerinin de katıldığı fuar, Afrika'nın savunma teknolojilerinin sadece kullanıldığı değil, geliştirildiği ve üretildiği bir merkez olması vizyonunu hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.