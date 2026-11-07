Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çığır açan bir bilimsel çalışma, Türkiye'nin kanser tedavisinde yerli ve milli ilaç üretiminde önemli bir adım atmasını sağladı. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in liderliğindeki araştırma ekibi, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Güzel ve araştırmacı Betül Yeşil ile birlikte "Yeni Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması" başlıklı kapsamlı bir proje yürüttü. Bu çalışma kapsamında geliştirilen yeni moleküller, özellikle meme kanseri, prostat kanseri ve akciğer kanseri tedavisinde umut vaat eden sonuçlar ortaya koydu.

Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen araştırmada, tirozin kinaz inhibitörü özelliğine sahip yeni moleküller laboratuvar ortamında sentezlendi ve bu moleküllerin kanser hücreleri üzerindeki etkileri hem deneysel hem de teorik olarak kapsamlı bir şekilde incelendi. Çalışmanın ilk aşamasında Prof. Dr. Gerçek tarafından gerçekleştirilen molekül sentezi sürecinin ardından, Prof. Dr. Güzel ve Betül Yeşil tarafından antikanser aktivite testleri yapıldı. Meme, prostat ve akciğer kanseri hücre hatları üzerinde yapılan deneysel çalışmalar, bu yeni moleküllerin kanser hücrelerini hedef alarak etkili sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Ayrıca bilgisayar destekli moleküler modelleme ve analizler, bu moleküllerin kanser tedavisinde nasıl çalıştığını moleküler düzeyde açıkladı.

Araştırmanın sonuçları, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2024 yılında ulusal patent ile tescillendi ve uluslararası alanda da kabul gördü. Avrupa patent başvurusunun tescile uygun bulunması, buluşun bilimsel değerini ve özgünlüğünü uluslararası platformda da kanıtladı. Bu başarı, Türkiye'nin kanser ilaçları alanında yerli ve milli üretim kapasitesini artırma yolunda atılan somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Prof. Dr. Gerçek, bu çalışmanın sadece akademik bir başarı değil, aynı zamanda ülkenin ilaç sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli bir katkı olduğunu vurguladı. Geliştirilen moleküllerin preklinik ve klinik çalışma aşamalarına geçmesiyle birlikte, gelecekte kanser hastalarına yeni tedavi seçenekleri sunulması hedefleniyor.

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