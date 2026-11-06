Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayiinde kritik bir başarıya imza atıldığını açıkladı. Kale Jet Motorları tarafından üretilen KJ Serisi'nin 1000'inci motoru, Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle teslim edildi. Görgün, bu başarının Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulma yolundaki en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bu projede 200 milyon dolarlık bir kaynağın ülkemizde kalmasını sağladık" dedi. Mayıs 2004'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında alınan büyük dış alım ihalelerinin iptali ve yerli geliştirme kararının bugün meyvelerini verdiğini belirten Görgün, o dönem yüzde 20'lerde olan yerlilik oranının bugün yüzde 80'lerin üzerine çıktığını açıkladı.

Görgün, geçmişte füzelerin Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ancak motorların dışarıdan alınmak zorunda kalındığını hatırlatarak, bu durumun üretim süreçlerinde ciddi sorunlar yarattığını ifade etti. Teslimatların gecikmesi, izin süreçlerinin uzaması, ambargo ve kısıtlamaların üretim takvimini etkilemesi gibi problemlerin yaşandığını anlatan Görgün, "Sipariş ettiğimiz motorların sayısı ve teslimat takvimi, üretim ve envanter planlarımız hakkında dışarıya fikir verebiliyordu. Kendi geliştirdiğimiz füzeyi dost bir ülkeye ihraç etmek istediğimizde de motoru aldığımız ülkenin kısıtlamalarıyla karşılaşabiliyorduk" dedi. Bugün ise SOM, ATMACA, ÇAKIR ve KARA ATMACA füzelerine kendi motorlarıyla güç verebildiklerini belirten Görgün, Kale'nin kazandırdığı bu kabiliyet sayesinde hem üretimin devamlılığı hem de füzelerin ihracatı üzerindeki önemli bir bağımlılığın ortadan kalktığını vurguladı. Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda Kale, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve tedarikçilerin kurduğu birlikteliğin başarının anahtarı olduğunu söyleyen Görgün, Silahlı Kuvvetlerin sahadaki tecrübesinin bu işbirliğine yön verdiğini kaydetti.

Törende konuşan Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay ise daha üstün nitelikli motorlar geliştirme ve seri imalata alınan ürünlerin ihracatını artırma hedeflerini paylaştı. Eş zamanlı yürütülen 4 yeni motor projesi olduğunu açıklayan Okyay, jet motorları alanının mekanik sektöründe çok özel ve stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Bu alandaki bilgi birikiminin kısıtlı olduğuna işaret eden Okyay, mühendislik çözümlerini tamamen kendi imkanlarıyla ürettiklerini bildirdi. Görgün, konuşmasında Pascal'ın "Güçsüz adalet aciz, adaletsiz güç zalimdir" sözünü hatırlatarak, adaleti ve barışı savunmanın gerektiğinde onu koruyacak güce sahip olmayı gerektirdiğini ifade etti. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki ambargoları ve terörle mücadelede önlerine çıkarılan engelleri unutmadıklarını belirten Görgün, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın ulusal güvenlikte başkalarının insafına mahkum olmak anlamına geldiğini vurguladı. Hedeflerinin bir başkasının kararıyla üretimi durmayan, güvenliğinden taviz vermeyen, yaptırım geçirmez bir Türkiye olduğunu söyleyen Görgün, yöneticisinden mühendisine, teknisyeninden işçisine kadar emeği olan herkesi kutladı. İlk motoru geliştirmenin büyük bir mühendislik başarısı olduğunu, onu aynı kaliteyle 1000 kez üretip teslim edebilmenin ise başlı başına bir sanayi başarısı niteliği taşıdığını ifade eden Görgün, bir mühendisin fikrinin, bir teknisyenin tezgah başındaki emeğinin yıllar sonra bir ülkenin geleceğini değiştiren gelişmelerin başlangıcı olabileceğine inandığını söyledi. Ekosistem denilen yapının bu şekilde anlam kazandığını, herkesin kendi işini iyi yapacağını, birbirini tamamlayacağını ve birlikte sonuç üreteceğini belirten Görgün, tek bir parçanın eksikliğinin bile bütün bir sistemin teslimatını geciktirebileceğini vurguladı. Bugün küresel arenada yarışanların yalnızca şirketler değil, birlikte sonuç üretebilen ekosistemler olduğuna işaret eden Görgün, üretim büyüdükçe bu ekosistemin tamamının geliştiğini kaydetti. Seri üretimlerin arttığı, çevik yaklaşımların çok hızlı bir şekilde sahada kendine yer bulması gerektiği bir dönemde, sistemlerin dost ve müttefik ülkelerin kullanımıyla birlikte ekonomik etkilerin ve katkıların ülkeye çok daha fazla olacağını açıkça gördüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde ortaya konulan emekle "yapamayız" devrini adım adım sona erdirdiklerini, üretilen her platformla, sistemle ve alt sistemle o düşünceyi geride bıraktıklarını vurgulayan Görgün, Kale'nin de bu değişime öncülük edenlerden biri olduğunu ve "yapamayız" diyenlere 1000 motorla cevap verdiğini belirtti. Tören, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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