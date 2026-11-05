Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim hamlesinin önemli projelerinden biri olan HÜRKUŞ temel eğitim uçağının teslimatları hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen yeni nesil HÜRKUŞ uçaklarından 2 tanesi daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldı. SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kabul işlemleri tamamlanan uçaklarla birlikte, Türk Hava Kuvvetlerinin filosundaki HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli insanlı askeri eğitim uçağı olan HÜRKUŞ, geleceğin pilotlarının yetiştirilmesinde kritik rol oynayacak ve temel uçuş eğitiminin vazgeçilmez platformu haline gelecek.

SSB Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ teslimatlarının planlanan takvim doğrultusunda kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, projenin önemine dikkat çekti. Görgün, "Hür semalarımızda HÜRKUŞ'larımızın izi büyüyor" ifadesiyle duyurduğu gelişmede, Türk mühendisliğinin ürettiği bu platformun pilot adaylarına kanat açmayı öğreteceğini belirtti. Çok daha çevik aviyonik sistemlere ve gelişmiş yazılımlara sahip olan HÜRKUŞ, sınıfının en iyisi olarak tasarlandı ve kahraman pilotlara emanet ediliyor. Uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığında pilot adaylarının temel uçuş eğitiminde kullanılacak ve HÜRKUŞ-HÜRJET-KAAN zincirinin ilk halkasını oluşturacak. Bu eğitim zinciri, temel uçuş eğitiminden başlayarak ileri jet eğitim uçağı HÜRJET'e ve ardından milli muharip uçak KAAN'a uzanan kapsamlı bir pilot yetiştirme sürecini içeriyor.

HÜRKUŞ projesi, Türk savunma sanayisinin ekosistem gücünü de gözler önüne seriyor. TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde yürütülen projede, ASELSAN aviyonik sistemleriyle, TASECS iklimlendirme çözümleriyle, HAVELSAN dijital video kayıt sistemiyle ve KAREL yedek uçuş enstrümanlarıyla katkı sağlıyor. Ayrıca TUSAŞ, ANDAR ve TAAC uçuş ve kontrol sistemleri geliştirerek projeye destek veriyor. Türk savunma sanayisinde 4 bin 500'den fazla firmanın katılımıyla 1500'ü aşkın projenin eş zamanlı yürütüldüğü bu dönemde, HÜRKUŞ gibi kritik projelerde seri üretim çalışmaları başarıyla sürdürülüyor. HÜRKUŞ'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatlarının program takvimi doğrultusunda kademeli olarak devam etmesi ve ülkemizin pilot yetiştirme kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.

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