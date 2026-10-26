Türkiye'nin yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2, gerçekleştirilen test atışında kritik bir yetkinliği başarıyla sergiliyor. Sistem, uçuş sırasında hedef değiştirme kabiliyetini ilk kez göstererek Türk savunma sanayiinin teknolojik kapasitesini bir kez daha kanıtlıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli hava ve füze savunmasına etkinliğini artıracak kritik yetkinlikler kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, SİPER Ürün-2'nin belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini imha ederek çevikliğini ve etkinliğini başarıyla sergilediğini duyuruyor.

Gök Vatan'ın savunmasında Çelik Kubbe'nin uzun menzilli katmanını güçlendiren SİPER Ürün-2, değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. ROKETSAN'dan yapılan açıklamada, gökyüzünde değişen senaryolara SİPER Ürün-2 ile çevik yanıt verildiği vurgulanırken, sistemin uçuş sırasında hedef değiştirme kabiliyetini ilk kez başarıyla sergilediği belirtiliyor. ASELSAN'ın paylaşımında ise SİPER 2'nin denize yakın seyreden hedeflere karşı angajman kabiliyetlerini başarıyla icra ettiği, ilk hedefe angajman ve ateşleme sonrası füzeyi ikinci hedefe angajman değiştirme, ara safha güdüm ve terminal güdüm yeteneklerinin test edildiği açıklanıyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sisteminde operasyonel esnekliği artırıyor ve değişen tehdit senaryolarına karşı ileri kabiliyetler kazandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayiinin adım adım inşa edildiğini vurgulayan Görgün, SİPER projesinde görev alan yaklaşık 1000 alt yüklenici firmanın ekosistem içinde kendi yetkinliklerini geliştirdiğine dikkat çekiyor. Firmalar, edindikleri kabiliyetler ve yetiştirdikleri nitelikli insan kaynağı ile savunma sanayi projelerinin başarıya ulaşmasını sağlıyor. Görgün, SİPER Ürün-2 projesinde görev alan Başkanlık personeline, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ekipleri ile tüm alt yüklenici firmalara teşekkür ederek, milli savunma sanayiindeki bu önemli başarının tüm paydaşların ortak çalışmasının ürünü olduğunu vurguluyor.

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