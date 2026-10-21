Fergani Uzay Teknolojileri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan milli uzay şirketi, altıncı deneme uydusu FRG-100D4'ü ABD'nin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla uzaya fırlattı. SpaceX'in Bandwagon-5 görevi kapsamında gerçekleşen fırlatmada uydu, yaklaşık 63 dakika sonra Türkiye saati ile 15.07'de fırlatma aracından ayrılarak 590 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti. 160 kilogram kütleye sahip FRG-100D4, Fergani'nin şimdiye kadar geliştirdiği en yüksek güç üretim kapasitesine sahip uydu olma özelliğini taşıyor.

FRG-100D4 uydusu, tamamen milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen kritik bileşenleriyle dikkat çekiyor. Uydu bünyesinde Fergani bünyesinde tamamen yerli olarak üretilen tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU, GNSS alıcısı, yönlenebilir güneş panelleri, batarya paketi, rejeneratif modem ve faz dizili anten gibi kritik teknolojiler kullanıldı. Ayrıca uydu üzerinde ileri görevler için yapay zeka destekli bir bilgisayar da bulunuyor. Bu milli aviyonik ekipmanların uzayda doğrulanması ve uzay tarihçesi kazandırılması, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde tam bağımsızlığa ulaşması açısından stratejik önem taşıyor.

FRG-100D4, Fergani Uzay'ın Uluğ Bey Takım Uydu Projesi kapsamında önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Daha yüksek yerlilik oranına sahip ekipmanları, geliştirilmiş navigasyon ve genişbant haberleşme faydalı yükleriyle bu uydu, 5 yıl içerisinde 200'den fazla uydudan oluşacak Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi'nin hayata geçirilmesi yolunda kritik bir adım. Bu sistem tamamlandığında Türkiye, kendi bağımsız navigasyon ve haberleşme ağına sahip olacak ve bu kritik yetkinliği dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşabilecek. Fergani Uzay, iki yıl içinde altı uzay aracını yörüngeye yerleştirerek Türkiye'nin uzay serüveninde öncü rol oynamaya devam ediyor. Ocak 2025'te FGN-100-D1 ile başlayan süreç, FGN-100-D2, hibrit itki sistemine sahip Yörünge Transfer Aracı FGN-TUG-S01, FGN-100-D3 ve şimdi de FRG-100D4 ile devam ediyor.

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