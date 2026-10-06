Türkiye'nin uzay programında çığır açacak HÜRSAT-2 projesi, TUSAŞ ve ROKETSAN arasında imzalanan sözleşmeyle resmen başladı. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde gerçekleştirilen imza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. Türkiye'nin seri üretilebilen ilk uydu ailesi olan HÜRSAT projesi, farklı görev ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen modüler yapısıyla dikkat çekiyor. İmzalanan bu sözleşme, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde bağımsızlık yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

HÜRSAT uydu ailesi, 200-650 kilogram kütle aralığında esnek bir yapıya sahip olup, farklı kullanıcı ve görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen seri üretime uygun bir platform sunuyor. Şu anda TUSAŞ tesislerinde fırlatma öncesi hazırlık faaliyetleri sürdürülen HÜRSAT-1, yörüngede gerçekleştirilecek görevlerle sistemin temel teknolojilerini ve seri üretilebilir uydu mimarisini doğrulayacak. HÜRSAT-2 proje sözleşmesiyle uydu ağırlığının optimize edilmesi ve üretim süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturulması ve TUSAŞ'ın küresel pazarda rekabet gücünün artırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Alçak dünya yörüngesinde birden fazla uydunun birlikte çalışabileceği takım uydu konsepti, aynı bölgenin daha sık görüntülenmesini ve kritik verilere anlık erişimi mümkün kılacak.

Törende önemli açıklamalarda bulunan yetkililer, Türkiye'nin artık sadece kendi uydusunu üretmekle kalmayıp, aynı zamanda kendi fırlatma sistemleriyle uzaya gönderebilen az sayıdaki ülke arasına gireceğini vurguladı. ROKETSAN'ın geliştirdiği Şimşek fırlatma platformuyla TUSAŞ'ın HÜRSAT uyduları uzaya taşınacak. Uydu bilgisayarı, güç sistemleri, arayüz birimleri, yer ve uçuş yazılımları tamamen yerli olarak TUSAŞ tarafından geliştirilirken, komuta-kontrol operasyonları da yine TUSAŞ tarafından yürütülecek. Metre altı çözünürlük, geniş alan görüntüleme kabiliyeti ve güneş eş zamanlı yörünge özellikleriyle HÜRSAT, kompakt mimarisi içinde çoklu görev kabiliyeti sunarak Türkiye'yi uzay teknolojilerinde küresel bir aktör konumuna taşıyacak. Bu tarihi işbirliği, Türkiye'nin uzay yol haritasında yeni bir sayfa açıyor.

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