Startup Hedefi: Türkiye Dünya’da İlk 10’a Girecek

Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden olan VivaTech 2026 Fuarı başladı.

Türkiye, VivaTech 2026 Fuarı'na bu yıl 135 metrekarelik Türkiye Pavilyonu ve 26 teknoloji girişimiyle katılıyor.

Bakan Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, VivaTech 2026'daki Türkiye Pavilyonu'nu ziyaret ederek, Türk girişimcilerle bir araya geldi.

Bakan Kacır fuarda yaptığı konuşmada, girişimciliği Türkiye'nin yeni nesil başarı hikayelerinin ana motorlarından biri olarak gördüklerini belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimcilere sunulan sermaye hattını genişlettiklerini söyledi.

Kacır, "Girişimciliğin kapılarını toplumun her kesiminden yeteneklere açarak, Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın yükselen yıldızı haline getirdik." diyerek, Türkiye'den 100 bin girişimin çıkmasını ve "Turcorn"ların toplam değerinin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

"Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 startup ekosisteminden biri haline getirmek ve İstanbul'u teknoloji yatırımları ve girişimcilik için en iyi 20 küresel merkez arasında konumlandırmak için çalışıyoruz." ifadesini kullanan Kacır, unicorn çıkma potansiyeline sahip Türk startupları desteklemek için "Turcorn 100 Programı"nı başlattıklarını belirtti.

Kacır, bu program kapsamında 39 Turcorn adayının desteklendiğini ve onlardan 14'ünün bugün fuarda bulunduğunu ifade ederek, Türkiye Tech Visa Programı'nın, teknoloji uzmanlarının Türkiye'de büyümesini sağlayan kapsamlı bir destek sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yapay zeka devrimini insanlığın yararına yönlendirmeye kararlı olduğu değerlendirmesinde bulunan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yapay Zeka Eylem Planı'nın bu vizyonu somut programlara, ölçülebilir hedeflere ve Türkiye'nin ekonomisi ile Türk toplumu için pratik araçlara dönüştürmeyi amaçladığının altını çizdi.

- "Savunma sanayimiz bu dönüşümün en açık örneklerinden biri olarak durmaktadır"

"Amacımız, Türkiye'yi yapay zekada önde gelen ülkeler arasına taşımak." diyen Kacır, 2030'a kadar Türkiye'nin veri merkezi kapasitesini 1 gigavata çıkarmayı ve yapay zeka, bulut teknolojileri ve dijital altyapı alanlarında özel sektör öncülüğünde en az 10 milyar dolar yatırımı seferber etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kacır, Türkiye'nin sanayi temelini güçlendirmek için uzun vadeli bir vizyon izlediklerini vurgulayarak "Savunma sanayimiz bu dönüşümün en açık örneklerinden biri olarak durmaktadır. Türkiye için kritik savunma teknolojilerinde ulusal kabiliyetler oluşturmak hiçbir zaman yalnızca bir tercih meselesi olmamıştır. Stratejik bir gereklilik olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İnsansız hava araçlarının (İHA) havacılık, savunma ve güvenlik sektörlerinin geleceğini dönüştürdüğüne dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin çabalarını bu alana yoğunlaştırarak kendi kabiliyetlerini oluşturduğunu anlattı.

Kacır, Türkiye'nin birçok ülkenin yapamadığını kısa sürede başardığının altını çizerek "Savaşta kanıtlanmış İHA modellerimiz, modern savaş alanında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak geniş çapta kabul ediliyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da son 20 yılda Türkiye ve Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerin çok iyi gittiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 24 milyar dolar olduğunu aktaran Dağlıoğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 1800 Fransız şirketi olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin startup ekosistemi için iyi bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin kendisini bölgesel bir girişim ve teknoloji merkezi olarak kanıtladığını belirtti.

Yapay zeka, çevrim içi oyunlar, FinTech ve derin teknoloji (deep tech) sektörlerine önem verdiklerine işaret eden Dağlıoğlu, Türkiye'de derin teknoloji alanında büyüyen bir ekosistemin olduğunun altını çizdi.

Dağlıoğlu, Türk bankacılığının ve finans ve ticari kurumlarının dijitalleşmede çok iyi olduğunu kaydederek, Türkiye'nin yatırımcılar için elverişli bir ortam, cömert teşvikler ve yetenekli personel imkanı sunduğunu sözlerine ekledi.

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