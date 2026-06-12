Logo Yazılım’dan YZ Destekli Livabudget Hamlesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Çözüm Geliştirme İş Ortağı Dataliva Bilişim Hizmetleri AŞ tarafından geliştirilen Livabudget, finansal ve operasyonel verileri tek platformda birleştirerek gerçek zamanlı analiz ve yüksek doğrulukta tahminleme imkanı sunuyor.

Özellikle çok lokasyonlu ve karmaşık organizasyon yapısına sahip kurumlarda bütçe yönetimi, stratejik planlama ve operasyonel süreçlerde dönüşüm sağlayan sistem finans, perakende, üretim, enerji, sağlık, lojistik ve teknoloji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlere hitap ediyor.

Bütçe ve finansal planlama çözümü olarak kurumsal kaynak yönetimi (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve insan kaynakları (İK) uygulamalarından gelen verilerle entegrasyon sağlayarak bütçe girdileri ve çıktıları oluşturuyor.

Livabudget, bütçeleme, tahminleme, planlama, finansal konsolidasyon, analiz ve raporlama gibi temel fonksiyonları tek platformda sunuyor.

Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları sayesinde satış tahminlerinde yüzde 98'e varan doğruluk oranı elde edilmesine katkı sağlayan sistem karar alma süreçlerini güçlendiriyor.

Sistem, esnek bütçe oluşturma araçları, senaryo modelleme, risk analizi ve ileri düzey veri analitiğiyle kurumların stratejik öngörüler geliştirmesine yardımcı olurken, entegre planlama yaklaşımı ile departmanlar arası işbirliğini artırıyor.

Livabudget'ın şirket bazlı lisanslama modeli önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcı sayısına bağlı kısıt olmadan sunulan yapı, tüm organizasyonun bütçeleme süreçlerine aktif katılımını mümkün kılıyor.

Sınırsız kullanıcı erişimi, kurum genelinde bütçe kültürünün yaygınlaşmasını sağlarken aynı zamanda önemli bir maliyet avantajı sunuyor. Bu yaklaşım, özellikle büyük ölçekli işletmelerde finansal yönetim süreçlerinin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor.

- "Onaylı ekosistem çözüm ailemizi, müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, müşterilerin dijital dönüşüm yolculuğunu destekleyen yenilikçi çözümleri ekosisteme kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Sertcan, Livabudget'ın yapay zeka destekli öngörüsel analiz yetkinliğiyle bütçeleme süreçlerinin değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlamasına yardımcı olduğunu vurgulayarak, "IFRS ve GAAP gibi uluslararası standartlarla uyumlu yapısı, kurumsal sistemlerle entegrasyon kabiliyeti ve güçlü analitik altyapısıyla uçtan uca bir performans yönetimi çözümü sunuyor. Onaylı ekosistem çözüm ailemizi, işletmelerin ihtiyaçlarını doğrultusunda genişletip Logo Yazılım güvencesiyle müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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