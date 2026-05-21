İlk Yapay Zeka Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ümraniye'de bir otelde düzenlenen törende, yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan kısa filmler ödüllendirildi.

Uluslararası katılıma açık olarak gerçekleştirilen festivalin yarışma bölümünde katılımcılar, "Milli Teknoloji Hamlesi", "Ailenin Korunması", "Bağımlılıkla Mücadele", "Engelsiz Yaşam", "Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik" ile "Türk-İslam Tarihi" başlıkları altında yarıştı.

Yarışmaya toplam 117 eser başvuruda bulunurken, teknik elemelerin ardından 87 eser ön değerlendirmeye alındı. Her kategoride belirlenen üçer finalist film, seçici kurul tarafından değerlendirilerek kategori birincileri seçildi.

Törende konuşan Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, hızla gelişen teknoloji çağında Türkiye'nin hem teknoloji hem de kültür sanat alanında hazır olması gerektiğini söyledi.

Çelik, emperyalist güçlerin teknolojiyi ve sanatı kendi amaçları doğrultusunda kullandıklarına dikkati çekerek, "Biz de ülke olarak, bu alanda insanları iyi yetiştirmemiz lazım. Tarih boyunca birçok devletler kurmuşuz. Dolayısıyla bizde malzeme, hikaye çok. Bunları değerlendirebilecek uzmanlara ihtiyacımız var." dedi.

- "Yapay zekanın sunduğu imkanları en doğru şekilde kullanmak günümüzün en büyük ihtiyacı"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise belediye olarak edebiyattan resme, sahne sanatlarından müziğe kadar geniş bir yelpazede kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Yıldırım, kültürel etkinlikleri planlarken gelenekleri yaşatmanın yanı sıra çağın ihtiyaçlarına, özellikle de yapay zeka gibi gelişen teknolojilere yer verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yapay zekanın sunduğu imkanları en doğru şekilde kullanmak ve buna doğru hedefleri yönlendirmek günümüzün en büyük ihtiyacı. Yapay zekayı düşünmeyi kısıtlayan bir amaç olarak değil, imkanların hayallere çizdiği sınırları ortadan kaldıran bir araç olarak görmemiz icap ediyor. Bunu başardığımızda inanıyorum ki günümüz dünyasına bizim dilimizden anlatılacak nice yeni eserler kazandırmış olacağız."

Her kategorinin birincisine 25 bin lira ödül verilirken, değerlendirme kriterlerine uygun bulunan başvuru sahiplerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Festivalde "Türk-İslam Tarihi" kategorisinde Eren Özkaradeniz "KİKİ: Bir Sürgün Öyküsü", "Ailenin Korunması" kategorisinde Batuhan Çelik "Ufak Bir Kıvılcım", "Milli Teknoloji Hamlesi" kategorisinde Ulaş Baltacı "Yeni Bir Sayfa", "Bağımlılıkla Mücadele" kategorisinde Erkan Ceylan "Kullanılan", "Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde Mustafa Faik Özkan "Sıfır Atık Projesi", "Engelsiz Yaşam" kategorisinde Erkan Ceylan "Bir Yolunu Bulmalıyız" adlı yapımla birincilik ödülüne layık görüldü.

Seçici kurulda festival küratörü Hasan Ustaosmanoğlu'nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, sanatçılar Ali Nuri Türkoğlu ile Metin Yıldız, yönetmen Okan Özbay, medya ve yapay zeka şirketi sahibi Dr. Ekrem Teymur, yapay zeka araştırmacısı İlker Ulubey, yapay zeka uzmanı Ebru Karayel Çınar, yapay zeka içerik üreticisi Ali Tekin, yapay zeka girişimcisi Cengizhan Çelik, televizyon programcısı Kerem Taşöz, görsel tasarım öğretim görevlisi İslam Şensöz, Teknoloji Merkezi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Naci Efe, Düşyeri teknoloji şirketi CEO'su İbrahim Coşkuner ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Ceyhun Taha Demirkol yer aldı.

