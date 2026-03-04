Kaspersky Bilinmeyen Numaralar İçin Uygulama Geliştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uygulama, bankalar, kurye hizmetleri ve çeşitli kuruluşlardan gelen bilinmeyen numaralı aramaları kategori, işletme adı ve topluluk temelli itibar verileriyle tanımlayarak kullanıcıya iletiyor.

Dünya genelinde bilinmeyen aramaların yaklaşık üçte birinin spam veya dolandırıcılık girişimi olarak kaydedilmesi, bu tür tehditlere karşı etkili koruma araçlarına duyulan ihtiyacı artırıyor.

Kaspersky Who Calls, arama itibarını değerlendirmek için makine öğrenimi algoritmaları ile anonimleştirilmiş topluluk geri bildirimlerini bir araya getiriyor. Kullanıcılar, şüpheli numaraları işaretleyerek sürekli güncellenen veri tabanına katkı sağlayabiliyor. Uygulama, herhangi bir telefon numarası kaydı ya da hassas kişisel veri paylaşımı olmadan çalışıyor.

Arayan kimliğini göstermenin ötesinde gelişmiş kontrol özellikleri sunan uygulama, sürüm ve platforma bağlı olarak kategoriye göre çağrı engelleme, bilinmeyen veya yurt dışı numaralardan gelen aramaları engelleme, herhangi bir numaraya ilişkin manuel sorgulama, SMS oltalama (phishing) koruması ve giden aramalarda güvenlik özellikleri sağlıyor.

Uygulamaya iOS ve Android kullanıcıları için ücretsiz sürümle erişilebiliyor. Her iki platformda da yıllık ücretli abonelik seçenekleri sunulurken, iOS kullanıcıları için App Store üzerinden aylık abonelik ve 7 günlük deneme seçeneği de yer alıyor. Ücretsiz sürümde arayan kimliği ve topluluk tabanlı itibar değerlendirmesi sağlanırken, ücretli sürümlerde gelişmiş arama yönetimi ve reklamsız kullanım imkanı sunuluyor.

- "Günlük iletişimler üzerinde daha fazla kontrol sağlanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü Zafer Akın, uygulamanın hizmete sunulmasıyla temel arama korumasının yanı sıra günlük iletişimler üzerinde daha fazla kontrol sağlandığını belirtti.

Akın, "Kullanıcılar, zamanlarını korumak, stresi azaltmak ve bir aramayı yanıtlarken ya da arama yaparken kendilerini güvende hissetmek istiyor. Kaspersky Who Calls, gereksiz kesintiler olmadan kullanıcıların güvenli bir şekilde bağlantıda kalmasını sağlayan, pratik ve kullanıcı dostu bir çözüm olarak tasarlandı." değerlendirmelerinde bulundu.

