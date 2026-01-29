Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Portekiz Savunma Bakanı Türk SİHA'larını Övdü

Portekiz Savunma Bakanı Türk SİHA'larını Övdü

Yayınlanma Tarihi: 29.01.2026 10:46

Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Baykar tesislerini ziyaret ederek Türk silahlı insansız hava araçlarına övgü dolu sözler sarf etti. Melo, Türk SİHA teknolojisinin dünya çapında örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, ülkesinin savunma sanayii hedeflerini belirlerken bu başarılı örnekleri incelemelerinin kritik önem taşıdığını ifade etti. Ziyaret, Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımının uluslararası arenada nasıl takdir gördüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Portekiz Savunma Bakanı Türk SİHA’larını Övdü

Melo ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyaret sırasında heyete yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Melo, burada yaptığı açıklamada, gelecekteki hedeflerini en iyi şekilde belirleyebilmeleri için iyi örnekleri görmeleri gerektiğini söyledi.

Baykar'ın tamamen özel bir şirket olduğuna dikkati çeken Melo, "Burada çalışanların yaş ortalaması 29'un altında. Bu tür yatırımların nitelikli, iyi maaşlı ve genç istihdamı çekmeye nasıl yardımcı olduğunu ve savunma alanında geleceği stratejik olarak tasarlamamıza nasıl katkı sağladığını anlıyorsunuz. Bu yüzden, gerekirse satın alınabilecek ekipmanlardan bağımsız olarak bu deneyim alışverişi çok önemli." dedi.

Ziyareti somut bir alım amacı gütmeden yaptıklarını dile getiren Melo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada Portekiz'de farklı alanlarda yararlı olabilecek pek çok ekipman buluyoruz. Burada şahit olduğumuz şeylerin dünyadaki en ileri teknolojinin zirvesinde olduğuna şüphe yok. Arkamdaki bu hava aracı (KIZILELMA) tamamen otonom, etkileyici bir savaş kapasitesine ve mevcut en sofistike teknolojiye sahip. Elbette bunun pek çok kullanımı olabilir, sadece savaş zamanında değil, barış zamanında da arama-kurtarma, gözetleme, yangın gözetleme gibi faaliyetlerde kullanılabilecek pek çok örnek var... Bu tür teknolojilerin gelecekte sağlayacağı devasa bir ekipman taşıma ve konumlandırma kapasitesi mevcut.

Biz savunma sanayisine yatırım yapıyoruz ve amacımız geleceğe değer katan bir yatırım fikrine sahip olmak. Portekiz'in dron konusunda iddialı olduğunu biliyoruz. Kendi ölçeğimizde önemli olan birkaç şirketimiz var, her ne kadar dronları daha küçük boyutlu olsa da. Ulusal sermaye ve yatırımlarla kat edilecek çok yol var ama bu ancak görerek ve deneyim paylaşarak olur."

"Bu gezi daha çok görmek için mi yoksa kapıları açmak için mi?" sorusuna Bakan Melo, "Hepsi diyebilirim. Görmeye, bu ekipmanların Portekiz için önemli olup olmadığını anlamaya ve Portekiz'de yapılanların Türkiye için yararlı olup olmadığını görmeye geldik. Bu, ileri teknoloji içeren savunma sanayilerine odaklanmış bir yolculuktur." yanıtını verdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Selçuk Bayraktar Türkiye Portekiz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Türkülerde dağ imgesi

Türkülerde dağ imgesi

Kırım’daki Gözyaşı Çeşmesi’nin hikayesi

Kırım'daki Gözyaşı Çeşmesi'nin hikayesi

İbnü’l-Cevzî’den Nefis Terbiyesi ve Ebedi Kurtuluşun Yolları

İbnü’l-Cevzî’den Nefis Terbiyesi ve Ebedi Kurtuluşun Yolları

Gül Baba’nın bahçesinde bitenler

Gül Baba’nın bahçesinde bitenler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Kars’ta Kar Esareti: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı

Kars'ta Kar Esareti: Evler ve Araçlar Karla Kaplandı

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81’e Ulaştı

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81'e Ulaştı

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Öteki versiyonlar

Öteki versiyonlar

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Gerçeğin Katli ve Gazze’de Susturulan Sesler

Gerçeğin Katli ve Gazze'de Susturulan Sesler