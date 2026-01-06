Rusya’da Yapay Zeka Atağı: Putin Talimat Verdi

Kremlin, Putin'in, Rus hükümetine yapay zeka konusunda verdiği yazılı talimatı yayımladı.

Buna göre, Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası, Sber, Yandex ve çeşitli kuruluşlarla birlikte yapay zeka alanında yeni teknolojiler geliştirecek, söz konusu alanda atılması gereken yeni adımlar konusunda teklifler hazırlayacak.

Putin, ekonomi, sosyal alanlar ve kamu yönetimi sektörlerinde yapay zeka teknolojilerinin uygulanması için ulusal bir plan hazırlanması talimatı da verirken, Rus yapımı yapay zeka modellerine talebin artmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ise yabancı ülkelerde nükleer santral inşaatına yönelik tekliflere, veri işleme merkezlerinin inşasına yönelik süreçleri de dahil etmeyi değerlendirmekle görevlendirildi.

Vladimir Putin, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, dünyanın teknolojide kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Gelecek 10-15 yıl içerisinde dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılım yaşanacak." ifadesini kullanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.