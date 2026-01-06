Bugün
Rusya'da Yapay Zeka Atağı: Putin Talimat Verdi

Yayınlanma Tarihi: 06.01.2026 09:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zeka teknolojilerinde yeni bir hamle başlattı. Putin, hükümete Rusya Merkez Bankası, teknoloji devi Sber ve arama motoru Yandex ile işbirliği yaparak yapay zeka alanında yerli teknolojiler geliştirme talimatı verdi. Bu adım, Rusya'nın küresel yapay zeka yarışında konumunu güçlendirmeyi ve teknolojik bağımsızlığını artırmayı hedefliyor. Özellikle uluslararası yaptırımlar sonrası yerli teknoloji geliştirmeye odaklanan Rusya, yapay zeka alanında da kendi ekosistemini kurmayı planlıyor.

Kremlin, Putin'in, Rus hükümetine yapay zeka konusunda verdiği yazılı talimatı yayımladı.

Buna göre, Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası, Sber, Yandex ve çeşitli kuruluşlarla birlikte yapay zeka alanında yeni teknolojiler geliştirecek, söz konusu alanda atılması gereken yeni adımlar konusunda teklifler hazırlayacak.

Putin, ekonomi, sosyal alanlar ve kamu yönetimi sektörlerinde yapay zeka teknolojilerinin uygulanması için ulusal bir plan hazırlanması talimatı da verirken, Rus yapımı yapay zeka modellerine talebin artmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ise yabancı ülkelerde nükleer santral inşaatına yönelik tekliflere, veri işleme merkezlerinin inşasına yönelik süreçleri de dahil etmeyi değerlendirmekle görevlendirildi.

Vladimir Putin, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, dünyanın teknolojide kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Gelecek 10-15 yıl içerisinde dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılım yaşanacak." ifadesini kullanmıştı.

