Sakarya’da doktora öğrencisi bor tabanlı kanser tedavi projesi geliştirdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) doktora öğrencisi Özge Özten, bor tabanlı ışığa duyarlı malzeme kullanılarak kanserli dokuların fotodinamik terapi yöntemiyle yok edilmesini hedefleyen yenilikçi proje geliştirdi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Özten'in hazırladığı proje, "TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Özten, projesini SUBÜ Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zahid Yıldız ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can danışmanlığında hazırladı.

Tedavinin önemli bileşenlerinden biri olan ışığa duyarlı malzemenin yerli ve bor tabanlı geliştirilmesi sağlanan projeyle daha güçlü ve hedefe yönelik tedavi etkisi oluşturulması amaçlanıyor.

- "Kanser tedavisi cihazının daha etkin hale gelmesini sağlıyoruz"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, üniversitenin, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve uygulanabilir AR-GE çalışmaları geliştirmek hedefiyle yürüttüğü bor tabanlı yenilikçi kanser tedavisi projesinde önemli aşamalar kaydettiğini söyledi.

TÜBİTAK destekli çalışmada, bor tabanlı nano malzeme kullanılarak ışık temelli kanser tedavisinin, özellikle fotodinamik tedavinin etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Sarıbıyık, "Projeyle daha önce geliştirilmiş kanser tedavisi cihazının daha etkin hale gelmesini sağlıyoruz. Bu çalışmayla yeni malzeme teknolojilerinde gelişme sağlıyoruz. Aynı zamanda genç araştırmacılarımızın gelişmesine katkı vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Zahid Yıldız da yaklaşık 10 yıldır kanser tedavisi alanında fotodinamik terapi cihazları geliştirdiklerini, bu kapsamda birden fazla TÜBİTAK projesiyle önemli teknolojik adımlar attıklarını vurguladı.

Terapi uygulamalarında kullanılan cihazların etkinliği için kritik öneme sahip ışığa duyarlı malzemeler tasarladıklarını anlatan Yıldız, daha önce bu malzemelerin yurt dışından temin edildiğini, ekiple bor tabanlı "nanopartikül" özellikli kanser tedavi ilacı geliştirilmesi üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Can ise doktora öğrencisi Özten ile Türkiye'deki bor madenlerinden elde edilen yenilikçi malzeme üzerinde çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Türkiye'de bor tabanlı birçok malzeme üzerine çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Can, şunları kaydetti:

"Bizim çalışmalarımızda da kanser hücrelerinin fotodinamik terapi yöntemiyle giderilmesi yönünde özgün materyal sentezlemeye çalıştık. Kanser hücrelerini hedefleyen yapı ürettik. Kanser hücrelerinde yüzde 80'e kadar başarı elde ettik. Bundan sonra da bu kompozit yapının, Türkiye'de fotodinamik yapıda kullanılan kimyasalların yurt dışından getirilmesini önleyecek, Türkiye'nin yerel kaynaklarını da ilaca doğru ilerletecek yüksek katma değerli ürüne dönüşmesini hedefliyoruz."

Proje yürütücüsü Özten, testler sonrası elde ettikleri sonuçların olumlu olduğunu, proje kapsamındaki araştırmaların ilerleyen aşamalarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.

