Kaspersky gömülü sistemler için gelişmiş güvenlik güncellemesi sundu

Kaspersky, düşük güçlü ve eski nesil gömülü cihazlar için geliştirdiği Kaspersky Embedded Systems Security (KESS) çözümünü, davranışsal analiz yetenekleri ve fidye yazılımına karşı koruma sağlayan yeni özelliklerle güncellediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bankamatiklerden satış noktası cihazlarına, bilgisayarlı tıbbi ekipmanlardan endüstriyel kontrol sistemlerine kadar geniş bir alanda kullanılan gömülü sistemler, finansal kazanç sağlama potansiyelleri ve hassas verilere erişim imkanı nedeniyle siber suçluların hedefi haline geldi.

KESS'in yeni sürümü, düşük donanım kapasitelerine sahip sistemleri hedefleyen karmaşık saldırılara karşı davranışsal analiz tabanlı koruma sunuyor. Otomatik Exploit Önleme (Automatic Exploit Prevention), İyileştirme Motoru (Remediation Engine) ve geliştirilmiş Şifrelemeyi Önleme (Anti-Cryptor) gibi bileşenlerle desteklenen sistem sayesinde, statik veya istatistiksel tespitten kaçmayı amaçlayan sofistike saldırılar bile algılanabiliyor.

Gömülü sistemlere özel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen yeni sürümde, kötü amaçlı komutlar çalıştırmaya çalışan USB aygıtlarına karşı BadUSB koruması yer alıyor.

Çözüm ayrıca, gömülü uygulamaların dış sistemlerle nasıl iletişim kurduğunu daha sıkı denetleyen uygulama seviyesinde güvenlik duvarı (application-level firewall) sunuyor.

Yeni "trafik ışığı" güvenlik göstergesi ise cihazların genel güvenlik durumu hakkında anlık bilgi sağlayarak operatörlerin olası risklere karşı hızlı aksiyon almasına yardımcı oluyor.

Genel uç nokta güvenliği çözümlerinden veya sıkılaştırmaya odaklı araçlardan farklı olarak, gömülü sistemlerin teknik sınırlamaları dikkate alınarak geliştirildi. Sistem, düşük bant genişliğinde çalışabilen Kaspersky'nin KESS çözümü, bulut altyapısına en az düzeyde bağımlı yapısıyla dikkati çekiyor.

- Esnek güvenlik politikası imkanı

KESS, "isteğe bağlı koruma" yaklaşımıyla hem eski hem de yeni cihazlarda uyarlanabilir güvenlik politikalarının uygulanmasına imkan veriyor. Eski sistemlerde temel sıkılaştırma modu tercih edilebilirken, daha yeni cihazlarda kapsamlı güvenlik katmanları etkinleştirilebiliyor.

Kaspersky'nin birleşik güvenlik ekosistemiyle tamamen entegre çalışan çözüm sayesinde farklı cihaz gruplarında merkezi yönetim ve tutarlı güvenlik politikaları sağlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Siber Güvenlik Uzmanı Oleg Gorobets, daha önce koruma önceliği verilmeyen ve izole şekilde kullanılan gömülü sistemlerin, artık geleneksel uç noktalarla aynı düzeyde gelişmiş tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bu tür cihazların korunabilmesi için, sahip oldukları teknik sınırlamaları doğru şekilde gözeten çözümlere ihtiyaç olduğunu kaydeden Gorobets, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu güncellemeyle kurumlara daha güçlü, daha akıllı ve daha esnek bir koruma sunarken operasyonel karmaşıklığı da minimumda tutuyoruz. Gömülü altyapılar büyüdükçe, hem hafif hem de derinlemesine etkili güvenliğe duyulan ihtiyaç da artıyor. KESS'in bu sürümü tam olarak bu ihtiyacı karşılıyor."

