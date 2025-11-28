Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji Rusya Federal Uzay Ajansı, Baykonur Uzay Üssü'ndeki fırlatma rampasının hasar gördüğünü açıkladı

Rusya Federal Uzay Ajansı, Baykonur Uzay Üssü'ndeki fırlatma rampasının hasar gördüğünü açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 28.11.2025 09:15

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Baykonur Uzay Üssü’ndeki rampanın fırlatılan roketin ardından hasar gördüğünü ve bakım çalışmalarının hızla tamamlanacağını bildirdi.

Rusya Federal Uzay Ajansı, Baykonur Uzay Üssü’ndeki fırlatma rampasının hasar gördüğünü açıkladı

Roscosmos'tan yapılan yazılı açıklamada, "Soyuz-MS-28" uzay aracını taşıyan "Soyuz-2.1a" roketinin dün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

"Soyuz-MS-28"in Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardığı ve mürettebatın iyi durumda olduğu kaydedilen açıklamada, "Fırlatma sahası, roket fırlatıldıktan sonra her zamanki gibi denetlendi. Fırlatma rampasının bazı kısımlarında hasar tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, fırlatmanın ardından rampada hasar meydana gelmesinin olağan bir durum olduğuna işaret edilerek, gerekli bakım çalışmalarının hızla tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Rusya Federal Uzay Ajansı Kazakistan Uluslararası Uzay İstasyonu Baykonur Uzay Üssü Soyuz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık ve Beklenti: Tanrı’dan İstemek İhlasla Çelişir mi?

Dindarlık ve Beklenti: Tanrı’dan İstemek İhlasla Çelişir mi?

Türkiye’de görülmesi gereken yer altı şehirleri

Türkiye'de görülmesi gereken yer altı şehirleri

İngiltere’nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

İngiltere'nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

Ayasofya’da Mimar Sinan İzleri

Ayasofya'da Mimar Sinan İzleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>