"Kuantum Yüzyılı: Evrenin Gizemlerinden Modern Teknolojiye" etkinliği tamamlandı

Maltepe Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu, "Üniversite Öncesi Kuantum Eğitimi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Müstecaplıoğlu, konuşmasında, 1994 yılında kuramsal bazı çalışmaların kuantum bilgisayarların potansiyelini ortaya koyduğunu belirterek, konunun potansiyeli anlaşılınca hem devletler hem de özel şirketlerin bu konuya yatırım yapmaya başladığını söyledi.

Bu alanda ilaçların daha iyi yapılması, yeni ilaçların keşfi, kanser aşısı bulunması ya da elektrikli cihazların pillerinin daha kuvvetli yapılması gibi büyük bir potansiyel olduğuna işaret eden Müstecaplıoğlu, gidilecek çok fazla yol olduğunun altını çizdi.

Müstecaplıoğlu, öğrencilerin kariyerlerinde kuantum alanını seçmesinin gerekip gerekmediğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Kuantum alanında çalışan şirketlerin çoğunluğu startup seviyesinde şirketler. IBM gibi büyük şirketler de var ama fizik ve teknolojide kendini geliştirmiş, araştırmaya açık öğrenciler için AR-GE alanında, kuantum teknolojilerde şu an çok sayıda iş var."

- "Kuantum çağa doğanlar ve bu çağda büyüyenler kuantum teknolojilerdeki büyük değişimleri yaratacaklar"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bozbey de "Kuantum Kuşağı ve Hesaplama Devrimi" başlıklı bir sunum yaptı.

Bozbey, birkaç ay önce NVIDIA'nın üst yöneticisinin kuantum bilgisayarların hayatımıza girmesi için 30 yıl olduğuna dair bir öngörüde bulunduğunu anımsatarak, yöneticinin daha sonrasında öngörüsünü düzelterek bu teknolojinin her an bir dönüm noktasında olabileceğini belirttiğini ve şirketin bu alanda milyarlarca dolar yatırım yapmaya başladığını ifade etti.

Kuantum alanının oldukça önemli olduğuna değinen Bozbey, üniversite bünyesinde konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bozbey, şu anda teknoloji dünyasında öne çıkan gelişmelerin, dijital çağa doğan dijital nesil tarafından oluşturulduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuantum çağa doğanlar ve bu çağda büyüyenler kuantum teknolojilerdeki büyük değişimleri yaratacaklar. Bizim görevimiz gençlere bu imkanları, altyapıları sağlamak ve bu dönüşümleri yapmaya imkan yaratacak ortamı sunmak."

Yurt dışında lise seviyesinde kuantum eğitimlerinin başladığını vurgulayan Bozbey, eğitimler ve programların etkisiyle artan ilgiyle birlikte alandaki iş gücü açığının da kapatılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

- "Kuantum bilgisayarlar gelecekte küçülecek"

Boston Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alexander Sergienko da çevrim içi olarak katıldığı etkinlikte, kuantum mekaniğinin teknolojiye ve yaşama etkisini ele alan bir sunum gerçekleştirdi.

Sergienko, ilk üretilen bilgisayarların oldukça büyük olduğunu hatırlatarak, gelinen noktada bir bilgisayar olan telefonların oldukça küçük hale geldiğini ifade etti.

Kuantum bilgisayarların hala oldukça büyük olduğunu anlatan Sergienko, bu bilgisayarların da yapılan çalışmalarla birlikte gelecekte küçüleceğini söyledi.

Sergienko, kuantum bilgisayarların çok farklı alanlarda önemli imkanlar sunabileceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuantum bilgisayarlar, simülasyon imkanı sunarak farklı alanlarda kullanılabilecek karmaşık sistemlerin problemlerini çözebilir. Kuantum kimyası, tıp gibi alanlarda da kullanılabilir. Kriptografi, güvenli iletişim alanında da imkanlar sunabilir. Kuantum iletişimi, kuantum teknolojisinin günlük hayatta çok faydalı olan bir alanı. Kuantum iletişim, kimsenin kıramayacağı güvenli bir iletişim anlamına geliyor."

Prof. Dr. Alexander Sergienko, kuantum alanındaki teknik sorunların aşılması halinde hesaplamalar, tahminler ve diğer faydalı pratik gelişmeler açısından önemli yeni yetenekler elde edilebileceğini vurguladı.

