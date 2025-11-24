Katar'da "Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi 12" başladı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Humanity.io: Eğitimin Kalbinde İnsan Değerleri" temasıyla bugün ve yarın Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek WISE Zirvesi'nin açılışı yapıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır, yaptığı konuşmada dünyadaki eğitim sistemlerinin karşılaştığı engellere dikkati çekerek bazı bölgelerin bilimsel araştırma ve keşif alanlarında uluslararası ödüllerde neredeyse hiç temsil edilmediğini söyledi.

Nasır, yapay zekanın hızla geliştiği dönemde eğitimin temel sorusunun yeniden ele alınması gerektiğini belirterek "Değişimin hızı artık sınırlarımızı aşıyor ve uyum sağlama yeteneğimizin ötesinde. Bu gerçeklik, ne küçümseyebileceğimiz ne de görmezden gelebileceğimiz riskler getirdi." ifadelerini kullandı.

Bilginin etik ve değerlerden kopmasının tehlikeli sonuçlar doğurduğuna işaret eden Nasır, "Eğitim, değerlerden ve ahlaktan yoksun bırakıldığında mutlak kötülüğe ne kadar kolay dönüşebildiği ortaya çıkar." dedi.

Nasır, eğitimde insani değerlerin merkeze alınmasının ve bilimin zarar verici güç haline gelmemesini sağlamanın önemine dikkati çekti.

Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Lolwah bint Rashid bin Mohammed Al Khater de "Dünyamız, ne kadar değişirse değişsin, gelişim devam ediyor. İnsanları hareketlerimizin temeli olarak gördüğümüz sürece dönüşüm gelişir, fırsatlar gelişimin ön koşulu haline gelir." diye konuştu.

- "İnsanlar, yapay zekanın abartıldığını düşünüyor oysa ben bunun yeterince abartılmadığını söyleyebilirim"

Yazar ve Google X'in eski İşletme Direktörü Mo Gawdat da yapay zekanın sanılandan çok daha hızlı ve güçlü dönüşüm yarattığını dile getirerek "İnsanlar, yapay zekanın abartıldığını düşünüyor oysa ben bunun yeterince abartılmadığını söyleyebilirim." dedi.

Yapay zekanın bilimsel keşiflerde ulaştığı seviyeye işaret eden Gawdat, Google'ın yapay zeka modelinin matematikte yeni bir yöntem bulduğunu söyledi.

Gawdat, yapay zekanın küresel eşitleyici güç olduğunu, eğitimin geleceğinde bilgiyi ezberlemekten ziyade doğru soruları sorabilmenin öne çıkacağını vurguladı.

Yapay zekanın insanlık yararına yönlendirilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Gawdat, "Fark, teknolojide değil onu nasıl kullandığımızda." dedi.

- "Kurgunun avantajlarından biri kendine yeten bir dünya yaratmasıdır"

Yazar Laila Lalami de yapay zekanın öngörüsel kullanımının ciddi etik tartışmalar doğurduğunu, romanında bu meselelere odaklandığını söyledi.

Lalami, kurgunun karmaşık konuları sadeleştirmedeki gücüne dikkati çekerek "Kurgunun avantajlarından biri, küçük ve kendi kendine yeten bir dünya yaratmasıdır." diye konuştu.

Hikaye anlatımının eğitimdeki rolüne işaret eden Lalami, "Bilgiyi aktarmanın daha iyi bir yolunu hiçbir zaman hikayelerden başka bir şeyde bulamadık." dedi.

Lalami, öğrencilerin yapay zekadan hazır yanıtlar almak yerine hata yaparak öğrenme sürecini korumaları gerektiğini vurguladı.

WISE, 2009'da kurulmasından bu yana yenilikçi eğitim modelleri ve sektörler arası işbirliğini teşvik eden küresel platform olarak konumlanıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.