Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji DNA'nın yapısını keşfeden Nobel Ödüllü bilim insanı James Dewey Watson hayatını kaybetti

DNA'nın yapısını keşfeden Nobel Ödüllü bilim insanı James Dewey Watson hayatını kaybetti

Yayınlanma Tarihi: 09.11.2025 08:45

DNA'nın çift sarmal yapısını keşfeden bilim insanlarından Nobel Ödüllü James Dewey Watson, 97 yaşında hayatını kaybetti.

DNA’nın yapısını keşfeden Nobel Ödüllü bilim insanı James Dewey Watson hayatını kaybetti

Watson'ın uzun yıllar görev yaptığı ve araştırmalar yürüttüğü Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nın internet sitesindeki açıklamada, ABD'li bilim insanının, bir süredir enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden bu hafta başında huzurevine nakledildiği ve burada yaşamını yitirdiği bildirildi.

İngiliz bilim insanı Francis Crick ile 1953'te DNA'nın çift ya da ikili sarmal olarak bilinen yapısını keşfeden Watson'ın bu çalışması, modern tıp, genetik ve canlıların kalıtsal yapısının anlaşılmasına yönelik araştırmalarda önemli dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Watson, Yeni Zelanda kökenli İngiliz fizikçi Maurice Wilkins ve Crick ile 1962'de Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
James Dewey Watson Cold Spring Harbor Laboratuvarı Francis Crick Yeni Zelanda Maurice Wilkins Crick ABD Nobel Tıp

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Psikolog Gözüyle Tesettür | Ailelere ve Gençlere Altın Tavsiyeler

Psikolog Gözüyle Tesettür | Ailelere ve Gençlere Altın Tavsiyeler

Hız kavramının unutturduğu: Hesap günü

Hız kavramının unutturduğu: Hesap günü

Kudüs’ün Surları ve Kapıları

Kudüs'ün Surları ve Kapıları

20 maddede seyyah-ı alem Evliya Çelebi

20 maddede seyyah-ı alem Evliya Çelebi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

>